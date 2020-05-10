鄭衍峰Po情侶枱墊意外「洩蜜」　馮盈盈：佢同我品味都幾夾！

馮盈盈昨晚（9/5）現身將軍澳電視城出席無綫（TVB）《Big Big Shap感謝祭》活動。提到她最近被指與娛樂主播鄭衍峰暗撻4個月，緋聞愈傳愈盛，日前雙方更無獨有偶在社交網絡平台上載同一張枱墊，不經意「洩蜜」，盈盈急忙澄清話：「坦白講張枱墊就冇需要大驚小怪，其實我都係喺出面啲家品店度買，咁所以唔係得我有個張枱墊，大家都可以買到，唔可以話見到張枱墊就話係喺我嗰度，只可以講佢同我嘅品味都幾夾。」

在節目中，與緋聞男友鄭衍峰公然打情罵俏，馮盈盈坦言是為節目效果而咁做。（陳志嵐攝）

提到她之前在節目中公然與緋聞男友打情罵俏，問是否向舊愛示威？盈盈坦言：「其實喺都係為咗節目效果而咁做，都係希望觀眾睇得開心，成件事出到嚟都幾成功，坦白講同佢做嘢都幾夾嘅，雙方做主持有火花，咁即係代表哋都幾合拍。」至於雙方有否機會發展，盈盈直言：「好多嘢都話唔埋嘅，對於所有發展，都持開放態度，其實喺我入行到而家，從來都未試過認識一段新嘅感情，咁所以對我嚟講都幾新鮮。（會否避忌二人單獨約會？）又唔會話避忌，講咗大家係好朋友，出去食飯都係非常正常嘅一件事。」

馮盈盈對於任何可發展的機會，都會持開放態度。（陳志嵐攝）