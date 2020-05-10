傳與鄧智偉情變分手取消關注對方IG　高海寧直認：唔想睇咪取消！

高海寧（高Ling）今晚（9/5）現身將軍澳電視城出席《Big Big Shap感謝祭》開幕活動。高Ling指出網上購物已經成為一種習慣，「坦白講呢排真係少買咗衫褲鞋襪，呢半年來真係冇買過一件衫同一條褲，反而買多咗家庭用品，就係因為疫情關係，令我明白到人生真正需要嘅嘢唔係咁多，所以上個月我嘅卡數都係三千幾蚊，比以往五位數字卡數少咗好多，對我嚟講好有滿足感。」

高海寧自認購物狂豪使6位數買高踭鞋：試過最瘋狂係一次收20對鞋

有傳與男友鄧智偉情變分手，高Ling坦言沒有這件事情。（陳志嵐攝）

早前有消息指男友鄧智偉因長駐內地工作時寂寞難耐，竟然背住高Ling暗交一名北京女子，事後東窗事發，高Ling狠撇對方，並在IG個人帳戶取消關注對方，舉動引起外界對二人分手揣測。

對於此事，高Ling直認不諱：「其實嗰次，我一次過Unfriend咗三百個幾個人，原因人數眾多，認為有啲嘢自己唔需要再睇咪Delete晒佢。」（係咪感情有變？）高Ling坦言：「梗係唔係啦！首先就呢件事，我一路都冇公開交代過，咁所以宜家我都唔會選擇去交代嘅！」（希望你哋開花結果！）高Ling笑言：「我有好消息再話俾你聽！」