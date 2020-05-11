十八年後的終極告白．大結局劇透｜譚俊彥再殺人　被黃智雯發現

《十八年後的終極告白》第十六集劇透。

《十八年後的終極告白》演員陣容：

林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）、施文虎（杜大偉飾）、趙玉娣（尹詩沛飾）、徐友齊（何啟南飾）、鏡叔（鄭恕峰飾）

《十八年後的終極告白》上集提要，朗生平安回來，敬一、家富、永興直覺朗生異樣追問究竟，朗生一一耍過三人；與此同時，警察上門邀請朗生協助調查，原來淑嫻在醫院被人擄走，而朗生剛巧也在醫院！朗生情緒起伏不定，敬一懷疑事有蹺蹊，逼問下，朗生終坦白一切，將自己殺死賴國明的事實告訴阿一。阮進獨自尋找淑嫻下落，更到醫院追查警方遺留的細節，朗生擔心阮進遲早發現世達便會揭穿十八年前之事。麗瑾四找淑嫻不果徬徨無助，向朗生尋求安慰，此時，警方在沙灘發現一具屍體。其實這具屍體就是淑嫻，麗瑾和阮進相當傷心，而朗生則驚嚇地發現淑嫻原來被藏在船內的皮箱裡，亦明白到自己間接殺了淑嫻。

被綁完後放返出嚟。（《十八年後的終極告白》截圖）

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以下內容有《十八年後的終極告白》第十五集劇透，逃生門在此：

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《十八年後的終極告白》最新一集講到，朗生對警方未有發現自己與國明的死有關，放下心頭大石，而敬一、家富、永興為十八年前終真相大白並解除威脅，也鬆口氣雨過天青，正當各人開展新生活，朗生的惡夢開始。麗瑾、阮進無法接受淑嫻之死，父女關係更加惡劣，朗生順理成章成了二人中間的緩衝，此時阮進卻無意間找到「黎世達」這個驚人線索，更發現朗生等人似有隱瞞。麗瑾經歷喪母之痛，又與阮進鬧翻，將所有感情寄託朗生身上，而朗生決定用一生的愛好好補償她！

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