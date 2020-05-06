楊秀惠被人於TVB門口掛橫額指是老千　深夜發文：不要把我拖下水

楊秀惠最近在《十八年後的終極告白》中有亮麗演出，不少觀眾大讚她演技進步，不過近日又被是非纏身！事緣有讀者報料指於TVB將軍澳電視城的門口，見到一幅寫著以「十八年後的千局告白」為題的橫額，內容矛頭直指楊秀惠。到了深夜，楊秀惠在IG發出聲明，指「請拿出證據來。本人從來完全沒有接受過此位妺夫直接或間接的一分一毫的金錢！」

在昨日（5日)的下午時份，有人發現於TVB門口出現一幅橫額，標題為「十八年後的千局告白」，直指楊秀惠是一外老千，令人驚訝。這次已經不是第一次，早於年頭已有類似內容的橫額出現，當時楊秀惠發出了聲明，指自己並不了解妹妹的生活，而她的美容生意也由她一人獨資，妹妹並無投資任何資金。最後她也表示，如果妹妹有犯法，一定會大義滅親，絕不姑息！並說：「請各位的華洋轇輵，不要把我牽涉當中！謝謝！」

無綫門口再現橫額稱楊秀惠是老千 標題是「十八年後的千局告白」

今日TVB門口出現「十八年後的千局告白」為題的橫額。（報料人提供）

橫額再次出現，被屈的楊秀惠當然生氣，於今晨在IG出長文發表聲明，內容如下：

請不要含血噴人！



就近日再出現一些嚴重失實及誹謗的傳單及橫額，本人楊秀惠在此作出嚴正聲明！

楊秀惠美妝店成立於2014年，直至2016年中已在香港，澳門等地擁有共三間實體分店。2016年初成立的新加坡，馬來西亞，香港及海外網店在正式營運首月已有七位數港元營業額。訂單來自世界各地，白字黑紙，全有銀行記錄及入帳。網店首數月的過千顧客和供應商就是我最好的證人。



我的妹妹和她的先生是在2016年尾2017年間認識，2018年結婚，我本人因工作繁忙並沒有出席任何儀式或婚禮。更在之後才與此位妹夫初次見面。請問他是如何坐時光機去到2014年對從未碰面的我或家人作出任何金錢上的資助？！ .



本人單身來港拍劇多年，及後開設VY Beauty Store 全球五間的實體店及網店全是我個人及本公司員工團隊的，奮鬥及耕耘，跟進各間分店的裝修的同事，各地網站的緊急維修，IT團隊通宵達旦的解決問題，包裝部門的同事每日辛勤的處理大量包裹，就給你匿名的無的放矢，給完全抹煞嗎？請拿出證據來。本人從來完全沒有接受過此位妺夫直接或間接的一分一毫的金錢！請不要繪形繪聲，匿名的，躲在黑暗處的含血噴人，對我本人及我的生意作出瘋狂的指控。如你有任何證據，我在此位妹夫身上直接或間接的得到過一分一毫，請站出來，拿出證據，本人同你一齊去尋求執法單位對本人公司及個人的所有帳目作出調查，以證清白。亦歡迎任何執法機關，直接聯絡我，對公司的帳目，作出全面的檢查。因為我是女性，所以我的事業或金錢，就一定是別人給予？！而不能靠我個人奮鬥所得？這幾年來本人公司數以萬計的顧客及供應商，參與美容展時，我親身解釋產品的顧客就是我最好的證人。



我和妹妹長時分隔兩地，各有自己的工作及家庭，大家都已是成年人，財政獨立，試問如有兄弟姊妹的你們，有多少人可以給你們兄弟姊妹的感情生活或交住甚麼朋友作出過問？請不要把我拖下水！



此次已是第二次發生相同事情，我不知道你們之間有任何金錢或生意糾紛，請不要把我拖下水，你要做第二次，已證明第一次沒有用，沒有達到你的目的。你再做多一千次都沒有用。我根本就不是你要找的人，我沒有在這位妹夫上得過一分一毫，因為我是藝人，有那一丁點的知名度，所以道德綁架我，匿名的，毫無責任的，連聯絡方法都沒有，作出毫無證據的指控！就真的可以達到你的目的嗎？本人現時身在外地，會嘗試透過香港同事跟香港警方作出報案，因此是嚴重的誹謗！請高抬貴手，找你要找的人，不要欺負女人，謝謝。

已經唔係第一次，緊係佛都有火。（IG@楊秀惠）

楊秀惠去年秘密結婚。（Instagram@vvyeo）

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