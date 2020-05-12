周揚青化身愛情顧問不能自醫？　親認分手18日仍痛苦：最愛羅志祥

周揚青踢爆羅志祥（小豬）私生活混亂，霸氣斬斷9年情引起巨大爭議。雖然她表示之後不會再針對此事再次過多發言，但近日替女網友解答感情問題時，坦言「和羅志祥是最愛的一次」，從未洩露自己被劈腿的心情的她，也鬆口其實很痛苦，讓人相當心疼。

周揚青分手後飛往海南島度假散心時不忘勤力宣傳網店事業，卻自爆原來仍然感到痛苦：

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周揚青日前發文，安慰一些因分手感到痛苦的女網友們。這段時間周揚青一直表現堅強，也從未給人看到軟弱一面，但她感謝粉絲一路支持，感性說：「你們就是我的力量，你們都不知道很多我最難過的時候都是在這個小號你們陪著我聊天度過的，你們可能以為只是在單純陪著我聊天，但其實你們是在幫我分散注意力，在幫我走出痛苦。」

首度鬆口坦言內心其實也很痛苦，周揚青被問：「每一次都是最愛的一次？」她也不諱言：「是！」意即認了和羅志祥之間的感情也是最愛的一次，卻遭到對方無情背叛。即使如此，周揚青表示未來也還是會相信愛情，下一次一樣還是會盡全力去愛：「真的不後悔，因為我沒有遺憾。」

早前有消息傳出，羅志祥將會在8日晚間9點多從上海返台，就連班機資訊也被公開。然而，其實他同日早上約11點左右就落地抵台，已經返回位於台北的住處，並進行為期14天的居家檢疫。經紀公司隨後也向《ETtoday星光雲》證實，羅志祥確實已經返回台北：「感情是藝人的私事，除之前已經公開的道歉說明外，確定不會舉辦記者會也不再做任何公開回應佔用媒體資源，謝謝大家關心。」

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