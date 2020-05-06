與羅志祥分手後三亞度假散心　周揚青住超豪華海景酒店一晚5萬

內地網紅周揚青上月在微博以一封分手信踢爆羅志祥（小豬）私生活不檢點、與旗下女藝人有不正當關係、多人運動等，事件掀起軒然大波，小豬演藝事業受到重創，不過周揚青反而賺到盆滿缽滿，有指她的淘寶服裝店在半個月之內有740萬元人民幣收入。心情大靚的周揚青近日到三亞度假，更頻頻曬出度假靚相，當中她所住的超豪華酒店吸引不少人關注！

周揚青推出的蝴蝶系列短Tee大受歡迎，成為銷量之冠。（IG@gracechowwwww）

周揚青近日在三亞度假，她連日來在微博及IG都Post出不少靚相。昨日（5日）周揚青在IG Stories中公開自己今次入住的酒店，她所住的是酒店的豪華套房，面積達5,813平方英呎，房內整體設計簡約高雅，設備齊全，更有步入式衣帽間及超大浴室，落地玻璃盡收無敵海景，而專屬露台設有獨立泳池，坐擁南中國海壯闊景色！據知套房一晚房價要超過5萬元，絕對是超奢華享受！

周揚青所住的酒店套房設有獨立泳池，坐擁南中國海壯闊景色！（影片截圖）

據知套房一晚房價要超過5萬元，絕對是超奢華享受！（官網圖片）

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面對如此美景，周揚青寫道：「要永遠保持童真啊女孩」，似乎是為自己加油打氣。而她在日前曬出的靚相中，不但笑容滿面，難掩好心情，更不斷與網友互動，看起來已經走出情傷，展開新生活！

周揚青分手後心情大靚。（微博@周揚青）