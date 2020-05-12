降魔的2.0．劇透｜黃智雯成復仇目標　馬國明大戰黃子恆邊個贏？

《降魔的2.0》上一集（第6集）講到： 佩玲對巧兒被虐待之事耿耿於懷，展明的靈魂赫然出現……警方對虐兒案展開調查，芷若苦思疑似巧兒報夢的玄機，藉詞參加馬季車隊之「的士探靈團」，獨自前往巧兒的屋邨居所查探。此時，芷若眼前出現奇怪異象……芷若成功將虐兒案真相還原，馬季驚覺芷若與巧兒有心靈感應，並開始相信靈界之事。二人再次打開心扉，也令馬季憶起重遇雙親靈魂的遭遇。巧兒父母死性不改，在保釋期間依舊吸毒。翌日，屋邨發現命案……

郭展明（黃子恆飾）終於出場。（《降魔的2.0》劇照）

《降魔的2.0》週二（第7集）就講到：

巧兒（黃雪兒飾）父母出事，有網民直認執行私刑，馬季（馬國明飾）聯想到魔再次現身，推斷此人就是展明。展明（黃子恆飾）的魔力大大提升，偉豪（胡鴻鈞飾）不敵，馬季不禁懷疑展明的真正身份……佩玲（林凱恩飾）的怨念讓「大話魔」比利有機可乘，馬季擔心芷若（黃智雯飾）成為下一個復仇目標。芷若不想馬季獨自面對魔，馬季終對芷若坦白，還讓她認識靈界朋友，二人並肩走上降魔之路。偉豪提議以芷若做餌，馬季、偉豪及後合力對付展明，並勸佩玲放低執念。佩玲再受刺激，將所有怨恨發洩於馬季身上。

郭展明同馬季終於開打！（《降魔的2.0》截圖）

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