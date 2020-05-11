降魔的2.0．劇透｜估唔到咁快有人死　黃子恆再現身狂殺人？

《降魔的2.0》第六集劇透。

《降魔的2.0》演員陣容：馬國明飾馬季、胡鴻鈞飾莫偉豪／石敢當、黃智雯飾莊芷若、劉佩玥飾貝貝娜、C君飾風獅爺、鄧佩儀飾施萊斯、麥凱程飾施勞斯、韋家雄飾嘟嘟Sir

《降魔的2.0》上集講到，，馬季得知偉豪苦衷後，積極進行降魔訓練，豈料弄巧成拙，還意外失去隨身降魔槍。嘟嘟Sir好言相勸，告誡馬季切勿走火入魔。芷若隱約感覺馬季擁有異能，為解彼此心結，她嘗試了解靈界之事。芷若懷疑病人巧兒曾受虐待，質問其父母，剛巧被孕婦張佩玲看在眼內。佩玲仍因其男友郭展明之死而遷怒芷若，藉機嘲諷她見死不救。芷若在醫院遇到上集將她困在魔域的的魔Naomi，再疑於醫院某個角落重遇巧兒後，其手臂離奇出現傷痕。此時，急症室送來一位命危的女童。

黃智雯醫院有危機！（《降魔的2.0》截圖）

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+ 9 + 8 + 7

以下內容有《降魔的2.0》第四集劇透，逃生門在此：

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《降魔的2.0》下集內容，佩玲對巧兒被虐待之事耿耿於懷，展明的靈魂赫然出現！警方對虐兒案展開調查，芷若苦思疑似巧兒報夢的玄機，藉詞參加馬季車隊之「的士探靈團」，獨自前往巧兒的屋邨居所查探。此時，芷若眼前出現奇怪異象……芷若成功將虐兒案真相還原，馬季驚覺芷若與巧兒有心靈感應，並開始相信靈界之事。二人再次打開心扉，也令馬季憶起重遇雙親靈魂的遭遇。巧兒父母死性不改，在保釋期間依舊吸毒。翌日，屋邨發現命案！

郭展明再現身，有人會死？（《降魔的2.0》截圖）

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