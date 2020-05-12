阿嬌離婚｜網民爆賴弘國未正式離婚已有新歡　台模：她對了三件事

藝人鍾欣潼（阿嬌）與台灣美容醫生賴弘國近日宣佈離婚引來全城熱話。前年12月二人宣布結婚，近日便宣布離婚，婚姻只是維持14個月，至於原因一眾網友都在猜測。有網友在昨天（12日）到阿嬌IG留言，爆賴弘國在二人還未正式離婚便已經搭上ABL（寶島夢想家）球星張宗憲的前女友，辣模Angelina（陳怡安）。

這名網民留言：「阿嬌你老公現在跟XXX在一起，去澎湖之前去fourplay喝酒，兩個人一起離開，這個女的是廣告模特兒，難怪要趕快說是單身，他台北家買了一台跑步機，因為那個女的常常在健身房跑步」，更說阿嬌在馬來西亞拍戲期間，賴弘國與新歡出去喝酒，爆料網民直指阿嬌老公現時在追這個女生，更tag辣模Angelina的IG。

Angelina是模特兒。（IG：an9lina）

Angelina一覺睡醒便成為大家關注的對象，她相當愕然，期後在IG Story出post說：「一早就傻眼到不行，但她對了三件事；我現在在澎湖沒錯（澎湖真美真好吃），我們幾個朋友去fourplay（絕對沒有一起離開這件事）；廣告模特兒（是辣模），飯可以亂吃話不可以亂講。」

對於外界的傳聞，今天賴弘國終於忍不住在早上11時開記招會澄清，以下是記者會內容，點擊連結觀看！

【阿嬌離婚】賴弘國婚變後首現身 否認出軌：誹謗我一定告死你！

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