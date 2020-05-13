【仁心解碼II】苟芸慧全盛時期鋼管舞演出　撗掃一眾女藝人

苟芸慧（苟姑娘）曾是TVB力棒的花旦之一，無論樣貌和身材無可挑剔，網民稱她為港版林熙蕾。可惜早年因甲狀腺出現問題，在事業高峰期被迫減產，這個病更令她身型暴漲，一度要停工調理身體，而她在2016年正式約滿離開TVB，雖然作品不多，但令人有印象，如果有日苟姑娘再回巢或拍電視就好喇!

苟姑娘憑華裔小姐這個選美比賽奪下冠軍後，隨即簽約進入TVB。苟姑娘亦是眾所公認的女神，當年TVB拍下的劇集可說是她樣貌全盛時期。為何突然要討論苟姑娘？是因為昨天（11日）TVB重播的《仁心解碼II》其中一集大跳鋼管舞，看回當時的身型簡直是完美，加上性感舞姿，令眾網友覺得苟姑娘稱女神當之無愧。

苟姑娘係《仁心解碼II》跳鋼管舞，真係令人感到驚喜。（影片截圖）

另外苟姑娘其實幾部劇集顏值簡值要形用「無得輸」來形容她，包括：《飛虎II》《怒火街頭2》、《Eu超時任務》，當時的苟姑娘正受公司力棒中，而《Eu超時任務》這套神劇便是她在TVB最後一部演出的劇集。

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而與TVB完約後，苟姑娘那段時間休養身體及減肥回到全盛時期的身型之外，她亦選擇向外發展，在上年時候有到內地拍攝網絡劇集。另外2018年下嫁給香港賽車手陞漢洋，她專心當一名少奶奶，再加上現在因為疫情關係，幕前工作並不多。反而多了另一種新興趣，便是煮食，常常在網上分享煮食照片，現在留意她的近況也只可以在IG上觀看。

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