賴弘國簽有經理人公司老闆是周揚青　台評論員稱背後利益不簡單

近月娛樂圈接連發生兩件大事，第一就是「亞洲舞王」羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青分手，第二則是在台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國承認與阿嬌（鍾欣潼）離婚。看似這兩件事沒有太大關聯，原來當中有密切關係的，在台灣就有評論員在節目《國民大會》上針對此事進行分析，猜測賴弘國不遵守「分居協議書」的保密條款而率先自爆離婚一事，當中存在著計中計，背後利益有不少。

賴弘國與阿嬌目前分居中的。（視覺中國）

賴弘國塑造癡情形象有目的？

賴弘國與阿嬌其實還未正式離婚，他們只是簽了「分居協議書」而已，而當中設有一條保密條款，是不能夠對外透露任何婚姻狀況，原先是預計在下年才對外公布分居一事，但萬萬沒想到賴弘國就提前對外公布，因此阿嬌的所屬公司「英皇娛樂」才發聲叫他封口。但賴弘國就似乎懶理一直對外回應離婚一事，反而是阿嬌這一邊沒有為離婚一事作太多回應，公司的處理手法跟以往非常不同。對此台灣學者朱學恆就認為賴弘國這一方甚為主動出擊，似乎是為了塑造癡情角色，因為往往在一件事中受害者永遠都是加分一方，翻看賴弘國在微博寫下長文交代離婚主因，寫道是阿嬌已經不愛他，覺得自己不適合婚姻才分居，似乎是在塑造自己是受傷的一方，反而阿嬌沒有作出任何回應。

賴弘國沒有遵守保密協議，而率先爆出離婚一事。（視覺中國）

朱學恆認為「英皇娛樂」沒有作出更大的反擊，好顯然是阿嬌這一方給賴弘國最大的慈悲，根據朱學恆的分析賴弘國講到明是阿嬌不愛他所以才導致要離婚，在這件事上顯然會令大家覺得女方太不應該之類，明顯地阿嬌是在吃虧的，但她沒有選擇出來回應「愛不愛」這回事，明顯地讓賴弘國講個夠，朱學恆說道：「賴弘國在目前狀況下持續變成癡心的，願意愛阿嬌的，全心全意付出只是很遺憾緣份到了。」在這一點上他變了受害者似的，會令人心疼可憐，在他身上是加分的。

朱學恆表示賴弘國在這件事上，似乎塑造成自己是受害者，令他的形象沒有受損。（影片截圖）

賴弘國對廣告小妹作出提告。（廣告小妹Facebook﹑賴弘國微博圖片）

賴弘國的老闆原來是周揚青

另外，外界有不少人認為賴弘國是借著阿嬌上位，朱學恆就認為背後利益有不少。因為在賴弘國未與阿嬌在一起的時候，根本就無人知道他是誰，到後來與阿嬌在一起，甚至一起接拍內地真人騷《爸媽學前班》令他知名度更上一層樓，隨住他在內地知名度提高，身價亦提高不少，有傳每月收入非常可觀，比起做醫生的工作有更多的利益收入。

另外，好多人以為賴弘國只是一位醫生而已，其實他同藝人沒有太大分別，因為他背後是簽有經理人公司的，對於這一點朱學恆亦感到非常好奇，為什麼一位醫生會簽有經理人公司呢？朱學恆就認為：「戀愛背後有實際利益存在。」

有傳賴弘國每月收入非常可觀。（賴弘國微博圖片）

但亦萬萬想不到賴弘國所簽的經理人公司「北京自在梵朵文化傳媒有限公司」的大老闆竟然是周揚青。據知周揚青持有百分之四十的股份，而該公司的微博亦不斷為賴弘國宣傳，可見賴弘國已經是一位公眾人物。在大家近月瘋狂討論小豬與周揚青分手時，突然就爆出賴弘國與阿嬌婚姻狀況有問題，隨後男方就直接承認離婚一事，自然會令大家的焦點集中在他的身上，對於這一點不禁令人覺得是為了轉移視線為小豬救火。因為根據朱學恆所講，在3月的時候賴弘國就同小豬經理人吃飯，閒聊中講了分居一事，之後消息就突然外露引來大家討論，因此有合理懷疑似是有人想藉此轉移新聞焦點，朱學恆表示：「看起來羅志祥的受益機會比較高。」

周揚青原來是賴弘國的老人。（周揚青﹑賴弘國微博圖片）