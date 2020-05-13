Angelababy演技差片酬高成學生功課題目　忠粉護駕：符合事實嗎?

Angelababy（楊穎）出道多年，憑藉精緻的五官圈粉無數，儘管事業風生水起，但演技方面一直飽受爭議。近日，有粉絲在微博曝光了一所學校的中文教材的材料分析題，當中更點名道姓Angelababy演技差、片酬高，引起網友熱議。

材料指出：「2017年《孤芳不自賞》開播後，網友評論楊穎全程演技不在線。她竟然還拿到了8000萬的片酬，甚至她自己還表示自己這張臉就值這個價。」要求學生以此探討對「限薪令」的看法。

粉絲在微博曝光學校的中文材料題，為Angelababy抱不平。（微博圖片）

《孤芳不自賞》由Angelababy、鍾漢良主演，劇集口碑甚低，處處都是槽點，而楊穎在片中的演技也遭到觀眾狙擊，摳圖、瞪眼幾乎成為了她在這套劇中的代名詞，這也算是她演藝生涯中的一個「黑點」。然而，因劇集差評不斷，導演鞠覺亮曾經接受媒體訪問時，將矛頭直指Angelababy，主要有兩點：演員不給足檔期；演員不出外景。一來無演技，二來無演技，在這樣的情況下，女主角片酬仍高達千萬，自然會引起觀眾不滿。

點擊下圖睇Angelababy在該劇中的摳圖、瞪眼演技：

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不過，對於這份材料中的描述，粉絲承認Angelababy在劇中的演技的確不好，但她並未說過自己的這張臉值這個價，除非有實證，否則不要傳謠。另外，還有粉絲Tag「楊穎工作室」官方微博，稱謠言已經深入學生教材，再不採取措施，對Angelababy的名譽造成無法挽回的影響。而目前曝光該材料的微博已經刪除。