【巧手神探】Angelababy新綜藝大獲好評　扮「蠟像」意外惹熱議

由Angelababy（楊穎）、譚卓、肖央、周震南、杜海濤擔任固定嘉賓的真人騷《巧手神探》於日前正式播出，收穫大量好評。節目以機器智慧和傳統手工藝的比拼為亮點，通過手工藝品的製作與縝密的推理，宣傳匠人精神。

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雖然Baby的演技一直被人詬病，但她的人氣一直高企，精緻的外貌向來為人稱道。節目中，她以一襲卡其色風衣亮相，搭配白色襯衫與短裙，隨性有型，非常吸睛。嘉賓們的第一個任務是要「辨別蠟像與真人」，在場景外面設有一個「售票亭」，Baby走入停中一動不動，扮演起蠟像：大眼高鼻，五官精緻立體，皮膚光滑白皙，沒有一點瑕疵，放眼望去令人有些恍惚，真假難辨，在場的其他嘉賓也忍不住感歎「太像了，確實像」。

點擊下圖睇Baby「以假亂真」：

事後，Baby的這一幕在網上引起大家熱烈討論，有網友笑言：「她走進售票亭，就是一具蠟像」、「這是她演技的巔峰啊」、「ab演盲人是老天賞飯」等，但也有網友認為Baby真的很美。

網友揶揄Baby扮蠟像是其演技巔峰。（豆瓣截圖）

Baby出道多年，一直面對很多爭議，她從不缺少的就是「話題」，似乎一舉一動總是能掀起波瀾。好似只是心血來潮假扮蠟像，竟然也被網友揶揄一番。縱觀Baby出演過的作品，演技幾乎都遭吐槽，但在去年與鄧倫、朱一龍主演的劇集《我的真朋友》中，Baby曾被讚演技有所提升，相信她私底下曾為演戲做出過努力。其實與其他85後藝人相比，例如楊冪、劉詩詩、趙麗穎等，Baby多數是在綜藝與時尚方面發展，而且資源不俗，時常因為妝容、造型、美照等登上熱搜，對於模特兒出身的她來說，駕馭這些自然容易很多，最重要是選擇一條適合自己的路。