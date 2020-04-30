Angelababy 紀念冊曝光　原來15歲已經拍拖男友係......

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31歲的Angelababy（楊穎）憑藉甜美精緻的樣貌圈粉無數，無論在影視、綜藝，抑或代言、時尚等領域都發展得風生水起，一舉一動都能引起熱話，始終立於頂流地位。

今日（29日），網上曝光了一張Angelababy在15歲時手寫的「Angela Baby's Profile」，應該是同學錄。她在當中列明了身高、體重、興趣愛好等，原來那時已達167cm，體重只有45kg，家住九龍塘，在職業一欄寫著學生、model，應該剛出道不久。

根據這張「同學錄」來看，Baby當時最喜愛的歌手是陳冠希（Edison），演員是張栢芝，興趣方面不止有唱歌、跳舞、打機，居然還有功夫！

除此之外，Baby還透露了自己的擇偶條件：「有feel嗰啲，高過我」，不過戀愛情況就有些含糊，寫著「唔知呀」，令大家相當好奇。

Baby手寫同學錄曝光。（微博圖片）

網友見到後都大讚Baby的字體可愛，更在留言區展開討論：「從小興趣就很酷」、「戀愛情況抹掉的兩個字是什麼」、「睁眼說瞎話，現在都沒167」等。

網友大讚Baby由細靚到大。（微博@angelababy）

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