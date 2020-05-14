歎息橋│兩代角色不連貫？　陳健朗：可以係平行空間嘅兩段故事！

ViuTV新劇《歎息橋》，每集都會由一位主角帶領大家遊走自己的世界，內裏發生的所有事情與對話，都有可能跟現實有出入，觀眾需要將幾個版本看完，才能拼湊出一個梗概。今晚（14/5）播出的第四集「情義」，領隊是方小薇（Sammy），身兼監製和主演的林保怡曾經說過：「套劇係想探討，究竟人性、到底人生，應該有乜嘢目標同方向？每一個角色，其實代表住一個社會裏面嘅一啲人，或者一群人。」 撰文：游大東

方小薇（Sammy）跟李子勇（Thomas）識於微時，各自知道彼此的成長背景和難處，所以他們既是好兄弟，也是好姊妹，可以共居一室，卻從來沒有愛情發生，因為他們不容許這件事發生，他們之間，沒有愛情，只有情義。（《歎息橋》劇照）

Sammy代表哪種人？導演之一的二五（楊承恩）謂，她是香港很缺乏的一種人：「佢係比較大愛、包容，或者識得照顧身邊嘅人。」因為Sammy跟李子勇（Thomas）識於微時，各自知道彼此的成長背景和難處，所以他們既是好兄弟，也是好姊妹，可以共居一室，卻從來沒有愛情發生，因為他們不容許這件事發生，所以Thomas和Sammy之間，沒有愛情，只有情義。

有義氣到一個程度，Sammy願意照顧Thomas的年老父親李文滔（劉兆銘飾），以及「神秘私生子」李小陸（劉皓嵐飾）的日常起居，就算夾在中間，成為這對父子的磨心亦毫無怨言，誠如飾演成年版Sammy的周家怡說，這樣才會讓她重拾家的感覺：「對於佢嚟講，屋企好似係一幅少咗塊嘅拼圖！」

究竟年輕的Sammy怎樣遇上Thomas？第四集第一節的「上帝視角」將會透露些許線索 ── 錢銀從來都是年輕Sammy最需要煩惱的問題，情願逃學也要到茶餐廳兼職，更向老闆昌叔（艾威飾）借糧，這個缺陷，影響她跟Thomas和同學黎銘南（黃溢濠及陸駿光分飾）之間的關係，拉扯20年。

談善言與陳健朗日前出席《歎息橋》記者會，他們認為，自己飾演年輕版本的Sammy和Thomas，沒有刻意模仿周家怡和林保怡的演繹方法。阿談直言：「導演好自由，完全等我哋點演都得，監製都係咁諗。」阿朗亦說：「Bowie都有同我哋講，話我哋無需刻意模仿，因為一咁樣做就會太着跡。」（陳順禎攝）

到底李子勇（Thomas）是一個怎樣的人？周家怡說：「你係會摸唔清呢個人嘅底，若即若離，又會覺得，『佢唔會嘅！佢係唔會真係鍾意自己嘅！』」其實Thomas一直不敢向Sammy表白，結果因為年輕時一次「意外」，令Thomas（陳健朗飾）無法跟對方更進一步成為情侶，直至20年後真相大白，Sammy極之傷心。（《歎息橋》劇照）

導演選角看重演繹能力 兩代角色可以代表兩個人

此劇播了三集，面對編劇嶄新的講故事方式，有不少觀眾仍然頗不習慣，有網民質疑，何以同一個角色，年輕版和成年版如此不相似？有人甚至不客氣的取笑：「點解阿Ken後生嘅時候有六呎（黃定謙飾），去到大個之後竟然會得番五呎四？真係令人嘆息！」針對這個問題，飾演年輕版Sammy與Thomas的談善言和陳健朗，早前出席新劇記者會時曾經有作解釋，認為觀眾追看《歎息橋》時可以放開一點，未必需要時刻緊抱「似樣」的標準。

談善言說：「Bowie（林保怡）講過一句好得意嘅嘢，就係我哋唔需要去模仿成年版，因為我哋（兩代）相隔咗20年，其實我哋係唔需要一樣，因為20年，好多嘢都會變，可以令到一個人，變成完全唔同嘅一個人，所以佢冇刻意叫我哋去學，反而角色本身有啲好實淨嘅特質，嗰陣時就係揸住我對周家怡嘅觀察，會估佢大概點樣演，之後再演自己版本嘅Sammy。」

身旁的陳健朗亦認為，過分模仿成年版，就會變得刻意，會不好看，所以他看重自己跟成年版Thomas，即林保怡之間是否了解，所以彼此事前要不斷聊天，加深了解，從而按照成年版的思考與處事方式，慢慢塑造年輕版的角色。「同埋我有聽過導演講，就係佢哋唔想刻意令人覺得，呢兩個角色就係同一個人，甚至乎想抽離少少，覺得前面（上帝視角）可以係一段故事，後面係另一段，究竟佢哋係咪同一個人？唔知道，可以係平行空間，亦同時可以係喺同一條Timeline（時間線）。」他認為，今次兩位導演的選角，不看重外表是否相似，反而着重演員演繹角色時的處理能力。

繼《打天下》之後，《歎息橋》緊接播出，談善言認為自己相當幸運。「我一直都擔心會被定型為好硬朗、倔強嘅女仔，因為莊惠係倔強到極致，而Sammy就係一個好細膽，好怕受傷嘅人，呢種脆弱會令觀眾見到我嘅另一面，我好開心有呢個機會，可以將兩套作品擺埋一切等大家見到。」（《歎息橋》劇照）

《歎息橋》裏有十個角色分別出現年輕版和成年版，當中周家怡（右）和談善言（左）合演的方小薇（Sammy），算是相似度最高的一對，尤其是幾場喊戲，導演拍下她倆的側面，從畫面上看幾乎是同一個人。（陳順禎攝）

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