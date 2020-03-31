愛情懸疑劇《歎息橋》5.11首播　導演編劇破格敘事方式考起觀眾

由林保怡身兼監製和主演的劇集《歎息橋》將於5月11日晚上9時半在ViuTV首播，並於上周六（28/3）率先在內地視頻網站優酷上架，隨即吸引不少劇迷追看，著名影視評論網站「豆瓣」顯示，此劇獲得的整體評分高達8.9分，截至周二（31/3）傍晚，已經有超過4400人評分，逾53%給予5星，給4星的亦有近40%，足見這套作品風評不俗。 《歎息橋》是本港少有的愛情懸疑劇，參考劇情簡介，時間橫跨20多年，涉及兩代人，敘事方式更是港劇少見，相當複雜燒腦，其中一位導演「肥波」（李紹波）坦言，這套劇的「門檻」相當高：「我哋對觀眾要求比較高，希望佢哋可以比啲心機去了解故事。」到底《歎息橋》有幾複雜？ 撰文：游大東

總共15集的《歎息橋》，日前已在內地視頻網站優酷上架，網民暫時評價不俗，而劇中的說故事方式亦是港劇中罕見，時間線橫跨20多年，場口跳躍，相當燒腦。（《歎息橋》劇照）

根據現時已在優酷網上架的集數，發現每集都以一個人作為單位，例如第一集是林保怡／陳健朗飾演的李子勇（Thomas），第二集是陳奐仁和黃定謙飾演的胡啟源（Ken），第三集則是衛詩雅與楊偲泳飾演的何樂兒（Joyce），每個人都會帶出另外幾個角色，各有牽連，但編劇（黃綺琳擔任編審）和導演並非順時序講故事，而是不停跳躍，透過每集「焦點角色」的主觀角度，讓觀眾看到他們以往因為經歷過甚麼，構成自身性格，所以才會有今天的選擇。例如為何李子勇會在比利時遇上何樂兒？為何胡啟源會愛上何樂兒？何樂兒跟胡啟源拍拖八年後，會愛上李子勇，一腳踏兩船的原因是甚麼？總之牽一髮動全身，千絲萬縷的關係，要用圖像輔助才能說得清楚。

此外，每集會提供不同線索，一些情節會重複出現，但會呈現不同版本，像剝洋蔥般，讓觀眾逐步走近「真相」，故事並非沒有推進，但難免有種「向前兩步退後三步」的感覺，更重要是，睇一次未必會看得明，去到較後的集數，觀眾才會驚覺，很多細微的地方其實早已成為伏線。林保怡早前接受《新京報》專訪時再補充指，自己最初第一次看完劇本後，發現也忘掉了很多細節，需要重讀一次，才明白原來故事是這樣的，但他絕不認為這樣會對觀眾追劇時構成障礙。

《歎息橋》人物關係絕不能三言兩語說得清，記者嘗試整理經已上架的頭三集內容，將箇中重點標示出來，而胡啟源（陳奐仁飾）、梁淑媛（伍詠薇飾）、鍾懷安（潘燦良飾）及鍾家俊（岑珈其飾）四人的關係，將會是往後故事發展的最大重點。（《香港01》製圖）

邀請觀眾找答案 對白道具成「查案」線索

至於為何叫「愛情懸疑劇」，也關乎今時今日追劇習慣跟以往不同，林保怡決心嘗試，呼應時代變遷，讓觀眾主動參與：「我們以前的電視劇在電視台播出，看了一遍就沒得看，但是現在不同，看完第三集又想看第一集很容易，手機一點，第一集又出來了，希望觀眾看得不明白的話，可以點回去多看一次，自己去找答案。」記者發現，其中一集的一句對白、一幕獨腳戲、甚至是一些道具，都可能是為之前某一集，某一場戲解謎，觀眾必須認真細味，才會清楚理解劇情到底講甚麼。

記者預計，第四集的焦點將會落在周家怡飾演的方小薇身上，她早前接受媒體訪問時直言，觀眾看完這一集後，對於故事的感覺會完整得多。「其實睇第二次會睇多好多嘢，我都想觀眾睇完再睇㗎！希望香港快啲有得播！」據了解，ViuTV原本有計劃將《歎息橋》安排在三月播出，其後有變，終於在周三（1/4）傍晚宣布，此劇會在5月11日晚上9時半首播。

《歎息橋》除了林保怡、周家怡、衛詩雅、伍詠薇和陳奐仁幾位主角之外，亦有秦沛、劉兆銘、郭鋒、黃文慧等老戲骨參演，其他演員則有伍詠薇、潘燦良、陳奐仁、陸駿光、凌文龍、邵美君、艾威、張慧儀、唐寧、談善言、楊偲泳、陳健朗、岑珈其、黃定謙、黄溢濠等，是近年難得一見集合老中青三代的本地劇集，而劇組於去年3月更遠赴比利時取景，相當揼本。（資料圖片）

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