G.E.M.鄧紫棋驚傳年初已秘婚　與富二代男友Mark一家同遊泰國洩密

28歲鄧紫棋 （G.E.M.）今日傳出秘婚消息！報道指有人爆料，她與富二代造型師魏俊杰（Mark）已於今年1月25日（大年初一）在泰國舉行小型海邊婚禮，只邀請雙方家長及閨中密友出席，由於疫情關係，所以完婚後未有公布喜訊。

G.E.M.鄧紫棋同造型師Mark愛得甜蜜，今日傳出二人秘婚消息。（IG圖片／markymark.23）

消息未經確實，但從G.E.M.和「姑仔」、Mark的妹妹魏韵芝IG，似乎也洩露了一些蛛絲馬跡。在1月25日，G.E.M.上載一張與外公的合照，背景是一個大泳池，椰林樹影，似是在海島的地方，二人穿上紅色上衣，非常喜慶，一同祝大家新年大吉，2月1日，G.E.M.上傳與妹妹在同一個泳池吃早餐的照片，2月10日，再上傳一張同樣背景的泳衣相；而魏韵芝亦在1月26日出PO，她穿上紅色露肩上衣，將雞蛋花插在長頭上，一副度假Look，而她的背景竟與G.E.M.的照片相同，似乎真的是兩家人同行呢！

有媒體向G.E.M.的閨密李蘊和何超蓮求證，二人異口同聲否認，更認為消息太假，超蓮更激動指如果阿G.E.M.結婚而她冇份做伴娘「真係會殺咗佢」。我們向Mark妹妹魏韵芝查詢，不過暫未獲回應。

G.E.M.過去與台灣歌手林宥嘉（Yoga）的戀情為人所熟悉，感情維持3年分手告終，之後各自收穫幸福，Yoga 於2017年與丁文琪結婚，現已有兩個小朋友，而G.E.M.亦與王灝兒（JW）舊愛、造型師Mark拍拖，二人亦愛得高調，G.E.M.自立門戶之後，Mark亦一直陪伴打拼。

G.E.M.鄧紫棋閨密何超蓮指她冇可能已婚。（IG圖片／gem0816）