迷妹噩耗？不只炫植、星材、SUHO…盤點20位2020年入伍的OPPA們

2020年初雖然盼到了CNBLUE全員、HIGHLIGHT斗俊、INFINITE聖圭等人退伍，卻又馬上要送走新一批oppa們入伍了！特別是在本週，包含BTOB炫植＆星材、PENTAGON 珍虎、梁世宗、EXO SUHO五人相繼入伍。而根據南韓兵役法的規定，男性公民最晚服役年齡為28歲（實歲），也就是說1992年生的男藝人，今年底前必須入伍。粉絲們都做好心理準備了嗎？

BTOB炫植＆星材

BTOB星材在生日隔天，突然在IG上宣布「入伍」震驚不少粉絲，緊接著炫植也宣布入伍。11日一口氣送他們入伍的MELODY（粉絲名）們最近的心情應該是喜悲參半，因為團中哥哥LINE今年將陸續退伍。恩光先是在4月初退伍，昌燮與旼赫則預計分別在8、9月退伍。而Peniel為美國籍，不需要當兵。目前僅剩鎰勳尚未服兵役。

另外，星材主演的電視劇《雙室小吃攤 쌍갑포차》將在5月20日首播，大家就藉由追劇來想念他吧！

PENTAGON珍虎

PENTAGON的大哥珍虎，也在11日入伍。他於官方IG留下的語音與親筆信，要粉絲們不要傷心、好好照顧自己，還告白「大家就是我唱歌的理由，是我世界上的最愛」十分感人。

隊中擔任主唱的他，除了演唱過《金秘書為何那樣》、《加油吧威基基2》OST外，從2017年開始不間斷推出每月Cover企劃「Magazine Ho」，好聲音眾人皆知。而PENTAGON目前正參與男團歌唱競賽節目《Road to Kingdom》，珍虎入伍也意味著第二次競演後，團體會以7人體制繼續參賽。

梁世宗

2016年以《浪漫醫生金師傅》都仁範一角出道並受到關注的梁世宗，不到一年又擔任了《愛情的溫度》主角，更獲頒《第54屆百想藝術大賞》電視部門男子新人演技賞，而有「怪物新人」之稱。演技之路相當順遂的他，今年只客串《浪漫醫生金師傅2》便宣布在12日當兵去。

EXO SUHO

SUHO確定在14日入伍，成為繼XIUMIN、D.O.後第3位當兵的EXO成員。3月底才推出首張個人專輯《自畫像》的他，積極參與了所有收錄曲的作詞，主打歌〈Let's Love〉更在韓國各大音源榜贏得第一名的好成績。

不只SUHO，1992年生的「比格LINE」伯賢、CHEN、燦烈年底前也必須入伍，屆時團體只剩Kai與世勳能活動。EXO的團體活動與新專輯勢必要等上好一段時間了！

Block B U-Kwon

Block B成員U-KWON將在18日入伍，成為隊內第3位當兵的成員，他表示：「入伍前原先想和大家見上一面的，但很可惜只能以寫信的方式向大家問候，會以更健康更型格的形象回來。希望到那時，大家都健健康康地過著。」而與他同齡的朴經、ZICO，沒有意外也會在年底前入伍。

另外，去年捲入歌手鄭俊英的「淫魔群組」事件的Roy Kim，即管洗清嫌疑，但形象大損久久未進行活動。近日Roy Kim的經紀公司宣布，6月15日他將以海軍陸戰隊身份入伍。

2020年準備入伍，還有這些人！

除了上述已確定入伍時間的偶像，還有好幾位1992年生的oppa必須在今年底前入伍。送走oppa時想必大家心裡的OS都是「不要走TT」但也只能祝福他們的軍旅生活一切順利。「數饅頭」的日子儘管特別難熬，但1年8個月撐一下⋯⋯就過了。讓我們乖乖等待再次與oppa相見的那天！

VIXX KEN（預定7月入伍） BTS JIN EXO 伯賢 / CHEN / 燦烈 Block B 朴經 / ZICO MONSTA X Shownu TEEN TOP C.A.P N.Flying 李承協 ZE:A 金桐俊 B1A4 燦多 KARD J.Seph 禹棹煥 張基龍 金明洙

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