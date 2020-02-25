BTS防彈少年團成員做好服役準備　Jin大方透露今年入伍計劃

「世界彈」BTS防彈少年團早前推出新碟《Map of the Soul: 7》，不論專輯及音源的好成績都不斷刷新紀錄，更第4度登上Billboard 200榜，見證着7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、Suga、V和柾國的高人氣。不過人氣再高也逃不過當兵的命運，而BTS防彈少年團亦正迎來完整體的最後倒數。

BTS防彈少年團24日舉行新碟記者會，由於新冠肺炎在韓國大規模擴散，因此記者會改以直播形式進行。BTS防彈少年團的好成績有目共睹，可是最令粉絲及大眾關心的，必定是有關入伍的問題。雖然組合正值黃金時期，但由於1992年出生的成員Jin，今年正式面臨到軍隊報到的大限。對於當兵的提問，Jin大方在記者會上回答：「雖然現在還沒有最終決定，但我覺得服兵役是理所當然的義務，只要國家召喚我的話，我都會隨時回應…」展示了非常有負責心的一面。

BTS防彈少年團日前在韓國舉行新碟記者會。（newse）

按圖睇記者會現場情況：

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另外Jin也講到，即使有已經決定好的日子，他也會一直在演藝活動上展示最努力的一面。雖然Jin暫時未有收到軍隊的報到通知，可是似乎他和團員都已準備好要隨時履行國家責任。可是當然亦有部分粉絲非常擔心，除了考慮到組合活動或多或少會受影響外，亦憂慮成員逐位順序入伍的話，BTS防彈少年團或者要經歷長達7至8年的空白期，才能再見到7人同時活動。

Jin的當兵大限已到，他大方表示已隨時準備好！（FB/@bangtan.official）