【降魔的2.0】傳麥凱程因示威遭TVB雪藏　馬國明：我連佢電話都冇

馬國明今日（14/5）現身將軍澳電視城出席TVB劇集《降魔的2.0》宣傳活動，昨晚播出的一集中講到馬明重遇生命中最重要的人，一幕幕感人畫面令觀眾睇到眼濕濕，馬明指要開廠未有時間重溫：「我自己未睇，但拍嘅時候個感覺好正，遇返好多第一輯嘅人，可以令觀眾有返回憶。之前虐兒嗰單case好多觀眾鍾意，嚟緊有好多touching嘅故仔。」

馬國明出席TVB劇集《降魔的2.0》宣傳活動。（梁碧玲攝）

劇中，馬明的角色非常「麻甩」，不但有除褲鏡頭，仲有金句「左青龍右滑鼠」，拍攝時馬明未感尷尬，仲有做返自己的感覺：「拍嘅時候我打晒底，好多朋友同我講返呢句，我跟劇本讀，好好笑好抵死。做小馬好舒服，又唔使顧樣、顧頭，好貼地嘅的士佬，唔使點化妝就埋位。（做返自己？）都係，小馬有啲嘢幾似我，但我未至於着短褲出街，喺屋企唔會着孖煙通。」

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有傳同劇演員麥凱程在反修例活動中被捕，繼而被TVB雪藏，麥凱程今日亦未有現身《降魔的2.0》宣傳活動，馬明指與對方不熟悉：「我同佢唔係好熟，同佢唔係好多戲，之前又未合作過，唔係好認識，我唔理人哋私人嘢。（知唔知對方近況？）我真係唔知，我連佢電話都冇，記者講我先知。」