越南時尚KOL Chau Bui係小個子福音　擁230萬粉絲22歲登福布斯

近年不少東南亞國家的女星逐漸彈起，或因樣貌迷人，或因個性獨特，從而被大眾所熟知。而一位來自越南的模特兒兼演員，在短短數月便成為萬眾追捧的Fashion Icon，更被封為「越南版宋慧喬」。

這位出生於1997年的女生名叫Chau Bui，寬眼距、面型同下巴偏方狀，非常具有辨識度。之所以稱她為越南版宋慧喬，並非兩人樣貌相似，而是她的眼神與宋慧喬神似。加之Chau Bui風格百變獨特，讓她一躍成為越南最具影響力的時尚KOL之一，在IG坐擁逾230萬粉絲。

Chau Bui有些時候的眼神與宋慧喬神似。（Instagram@chaubui）

如果只看Chau Bui的照片，絕對想不到她只有159cm，雖然個頭矮小，但並不阻礙Chau Bui對各類服飾的駕馭，而且擁有S型身材，氣場堪比一班超模。今年23歲的她早於2017年獲得「Top Fashion Influencer Asia」，2019被越南版《福布斯》（Forbes）評為娛樂領域「30 under 30」，以及獲得ELLE Style Awards 2019「年度最佳影響力獎」。

年紀輕輕的Chau Bui已獲得不少fashion類獎項。（Instagram@chaubui）

復古風

Chau Bui擅長在髮型、妝容、服飾方面着手，譬如眉上瀏海、泡泡袖襯衣、大捲長髮、格仔紋、貝雷帽等，時而古靈精怪，時而優雅典致。

點擊下圖睇Chau Bui示範：

+ 4 + 3 + 2

街頭/Boyish Style

Oversize的服裝總會令很多小個子女生卻步，但看了Chau Bui的搭配之後，完全可以消除這個顧慮。不止闊腿褲，廓形上衣也是她出鏡率很高的單品之一，另外西瓜帽、鴨舌帽也是打造街頭、Boyish風格的利器。

點擊下圖睇Chau Bui示範：

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渣女風

去年年尾興起的渣女風Chau Bui也有演繹，完美詮釋她曲線與帥氣的一面，重點是crop top配搭高腰。

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看了Chau Bui以上的搭配，不難發現她最強調的地方就是「腰線」，這是小個子穿衣搭配的關鍵之處，其實也適用於任何身高，由視線上拉長腿部線條，從而「增高」，有興趣的網友不妨同Chau Bui試下！