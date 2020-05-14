鄭欣宜自爆失戀喊到眼腫　西半山3千萬豪宅意外曝光

現年32歲的鄭欣宜近月主力經營YouTube頻道，頻頻拍片分享近況和美容貼士等等，當中她亦大方曝光自己位於西半山嘉和苑的千呎豪宅！

欣宜自爆喊到眼腫！（YouTube截圖）

片尾講返，原來當時是失戀的第一日！（YouTube截圖）

欣宜在兩週前更在YouTube片中眼腫腫自爆失戀，她講到：「拍攝封面嘅嗰一日係我經歷緊一個Breakup（分手）的第一天，點解我要同你哋分享？因為今次能夠喺分手完嘅第一日可以拍攝呢個雜誌嘅封面，好似話畀我聽我唔需要有一個伴侶去畀信心我，因為自信係自己畀自己，當日嘅拍攝我都好Proud of自己嘅表現。」其實失戀，又有咩可怕？「肥姐」沈殿霞臨終前與欣宜達成協議，規定欣宜要35歲後才可動用6000千萬元的遺產，而目前她每月能從基金中提取約2萬元的生活費。

欣宜不時都要邀請朋友來家作客！（YouTube截圖）

客廳相當闊落！（YouTube截圖）

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點撃下圖逐格睇欣宜單位！

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有指欣宜繼承遺產後，亦於2009年以「天立集團有限公司」名義，斥資980萬元購入西半山嘉和苑中層B室，實用面積約1093方呎，3房單位，呎價約8966元。相隔約11年，欣宜所持單位估值2930萬元，升值逾1950萬元，相當厲害！

嘉和苑被名校環繞，清靜見使。（美聯物業官網圖片）

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