【矚目配角】黃澤鋒感激太太令家庭完整：擔心佢年紀大容易流產

在Google搜尋「高齡產婦」，所得到的「高齡」定義是超過34歲式以上。 2019年，當時黃澤鋒的太太陳麗麗（Lilian）以52歲「高齡」成功為誕下女兒黃熙恩，此事震撼整個香港娛樂界，黃澤鋒：「我個咁嘅人，有個咁嘅太太，仲生埋個女，夫復何求，仲想點吖？」

黃澤鋒去年初為人父，當時他和太太都是52歲。（陳志嵐攝）

2004年，黃澤鋒與第一任太太離婚，同年，他面臨生意失敗，與好友合資所開的火鍋店受着03年沙士的打擊下終撐不住正式結業。「沙士嘅時候我乜都冇晒，好慘，否極泰來，如果我當時我真係諗唔開，跳咗落去，我唔會有今日。」

曾經因為2003年跌入人生低谷想過輕生；如今2020再臨新冠肺炎，主要靠教游泳、泰拳維生的他手停口停，但現時53歲的黃澤鋒接受專訪時仍能談笑風生，更因為疫情而「換來」更多時間陪着女兒、太太而深感確幸：「好彩我呢段時間陪住佢，因為佢而家未到一歲，呢幾個月好多唔同變化，今次呢個疫情令到我可以坐定定，又唔去得街啦，反而好享受，好開心。」

【矚目配角】黃澤鋒因03沙士生意失敗 再遇疫情更感慨：乜都冇晒

黃澤鋒接受專訪時的說話態度有如對所有事物都處之泰然，有一種「睇化晒」的感覺。（陳志嵐攝）

網友變太太

「我哋閃婚嚟嘅，拍咗一年左右咋嘛！」2010年，黃澤鋒與陳麗麗結婚，當時他們都已經超過40歲：「呢個太太其實我係喺Facebook識嘅，大家諗都諗唔到！我好早期就玩Facebook㗎喇，嗰時我喺Facebook識咗個女仔，我同佢冇嘢嘅，咁我哋就約食飯，佢就搵多咗個人陪，嗰個人就係Lillian，即係我而家呢個太太。咁結果我就同我太太Friend啲，咁我同佢有共同嘅宗教嘅，其實都係阿彌陀佛嘅嘢，之後就拍拖，咁拍到咁上下，我哋兩個都有返咁上下年紀，唔係結就分㗎啦，咁我就揀咗結婚。」

由於與太太一樣相信佛教，二人相處更有共鳴，因為不是每一個人都能夠接受自己每一天「做功課」。（陳志嵐攝）

52歲高齡產婦

對於太太在52歲仍然甘願做高齡產婦，最後還成功誕下愛女，澤鋒感激太太無私奉獻之餘，亦多謝上天恩賜：「結婚嘅時候已經諗㗎喇，嗰時都已經四十幾歲㗎喇，渴望咗好多年。每次太太遲咗嚟M就諗係咪有機會有，由一開始好有希望，到後期我哋都接受咗冇就冇啦，頭嗰5、6年都好渴望有嘅，到後期就算月經遲咗喎！我都會覺得算啦！我唔想空歡喜，直到一刻，成個世界平靜落嚟，咁就有咗。咁我都好驚㗎，因為我哋兩個都好新，又擔心佢年紀大，好容易流產，有好多嘢要注意，我哋從來都冇生過仔，鬼知咩！」

澤鋒話自己戶口都交畀老婆管。（陳志嵐攝）

生兒育女，賢良淑德—從來不是女性的「應份」

結婚生仔，做家庭主婦相夫教子，這種對「女性」的定義已逐漸成為過去，正如黃澤鋒亦由最初太太未能懷孕，到後來不再強求。不過在澤鋒眼中，Lilian是一位百分之百的賢妻良母：「我欣賞佢有性格，有才華嘅人，佢性格又好，同埋佢係設計師嚟，諗嘢好快，會試好多唔同方法，到而家呢一刻佢都幫緊我去管理我嘅工作，所有嘢都係佢幫我安排，仲有我個女啲嘢我唔洗憂。」除此之外，澤鋒亦因為與太太結婚十年從不吵架而感到意外：「我拍拖有幾何冇嗌交呢？但我同佢拍拖都唔嗌交，真係大吵大鬧擸嘢嗰啲我哋完全未試過㗎，（你以前有呢啲經驗？）有女人係咁㗎，你唔好諗住係應份㗎，有啲人係癲㗎，總之4尺以上嘅嘢全部掃平啦！電視機呀，啲櫃上面嘅所有嘢掃平，我都見識過！但係我太太唔會。如果100分滿分，我都畀到佢99分㗎喇，爭嗰1分就係小器㗎啫！」

如果你問我嘅話，我覺得我可以用幸福嚟形容，同埋我家庭係完整。 黃澤鋒