彭慧中轉簽經理人約做TVB親生女　有望跳出《流行都市》殺入劇組

30歲「連登女神」彭慧中（Phoebe）入行十年，樣靚身材好，一向被認為主持《流行都市》（前身《都市閒情》）是大材小用，今日傳出消息，指Phoebe正式與TVB簽經理人合約成為親生女，未來可能有更多機會拍劇，不少網民都大表支持！

彭慧中（Phoebe）是不少網民心中的女神。（網上圖片/ LIHKG）

Phoebe曾參選2010年港姐，驕人身材成為當時焦點，原本是三甲大熱，可惜因出現負面新聞而影響形象，最終只在八強止步。落選後亦隨即加入TVB，獲安排主持《都市閒情》及《搵食飯團》，她經常穿着短裙，不吝嗇大騷長腿，亦收穫一班捧場觀眾，不過因為要維持端莊形象，所以大部份時間穿着都相當密實，偶爾輕輕露一露身材，反而更能引起話題。

彭慧中在IG有近5萬followers，雖然比起一般網紅不算多，不過她亦偶爾接一些廣告，據知她出一個廣告Post都過十萬，比起TVB的收入高很多，如果簽約做親生女，應該要跟TVB對分廣告費。不過做親生女有機會入劇組，曝光率更高，到時人氣提升，隨時賺更多。記者就此向Phoebe詢問，她回覆確認轉簽經理人合約傳聞：「但暫時未有新工作，都係等公司安排，（會否想拍劇？）每一日都期待希望有新嘅工作！」

彭慧中為《流行都市》增添唔少色彩。