【學是學非】何泳芍推介三大初級香港自由潛水區：歡迎搵我一齊去

「美人魚教練」何泳芍（Honey）日前替TVB 娛樂新聞台拍攝了一段短片，趁住夏天出海潛水同海洋玩遊戲，不少觀眾都驚覺，香港除了有美麗的郊野景色外，原來也有靚到爆的潛水景點。Honey接受《香港01》訪問時說：「其實香港都有潛水景點值得去！」 以下由自由潛教練Honey介紹6個著名潛水景點，其中三個更屬於初級級別，買齊裝備就可以出發！

「是非精」何泳芍不止身材突出，還十分有內涵。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍總共推介了6個香港的自由潛潛水景點，可供初學者去的有半月灣、清水灣和海下灣，而東霸、小棕林和火石州則屬於進階區域。

她說：「半月灣、清水灣同埋海下呢三個地方都啱初級者去。半月灣除咗冬天馬尾藻之外，都會有啲珊瑚同好多魚，可以好容易到之外，另一個大嘅特點就係潛完水之後仲可以去行山，可以由半月灣行去橋嘴，橋咀嗰邊仲有個連島海灘可以影相，好靚㗎！」

半月灣真係好靚！有簡單潛水裝備就睇到。（圖片由Facebook潛水近落巴拉蒂 / 山治提供）

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她續說：「清水灣就最容易去，搭車就去到，不過想睇片入面見到嘅馬尾藻嘅話，就要留意個日子，因為冬天先會見到馬尾藻，夏天呢個時間就冇晒㗎啦。」

「美人魚教練」何泳芍（Honey）日前替TVB 娛樂新聞台拍攝了一段短片，介紹半月灣的海底世界。（電視截圖）

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她更講道：「喺西貢嘅海下灣係屬於香港嘅海底保育區，嗰度有好多珊瑚，如果大家好彩而能力又足夠嘅話，就會搵到一架沉船。因為香港海底嘅能見度通常都好低，好難先會見到架沉船，以我所知，架沉船位置都幾深，所以想搵嘅朋友真係要量力而為。除咗沉船，淺水區都有好多珊瑚、蜆同魚睇，都唔錯㗎。」

何泳芍（Honey）去過很多地方潛水。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍經由參選2018年香港小姐而入行，參選時更因為她熱愛潛水以及任職自己潛水教練，而被稱為「美人魚教練」。她除了是AIDA自由潛教練和PADI 進階水肺潛水員外，2018年10月也贏得了香港區自由潛水比賽女子組（Hong Kong region female today in AIDA Hong Kong Freediving competition）冠軍，十分厲害。

何泳芍（Honey）本身還是一名自由潛潛水教練。（IG@honeyho_mermaid）

最後，何泳芍（Honey）也提及幾個初學者需知。「上面講過嘅Free-Diving潛水區就算初學者去得，不過至少有一個Buddy一齊去！最好係有學過Freedive同埋識得點救人嘅朋友一齊去。如果冇咩經驗，就咁浮潛就好，千祈唔好潛太深，要注意安全，清楚自己能力同Partner嘅能力而為，就算浮潛都要有Buddy一齊去，唔可以自己一個人去，潛到太深會好危險㗎！游水好叻都唔代表識Freedive。」

提起何泳芍（Honey）就一定會想起「潛水」。（IG@honeyho_mermaid）

自由潛需要甚麼裝備？她說：「初學者除咗基本嘅潛水面罩、呼吸管、潛水衣同埋蛙鞋，有經驗嘅話通常仲會有配重腰帶，不過最緊要都係帶助浮用具，浮波之類除咗可以幫自己休息，仲可以提醒其他人你喺下面潛緊水。」她更表示，自己打算在未來在香港開班，與眾同樂享受自由潛水的樂趣：「有興趣嘅搵我一齊去！」

去潛水前要準備充足。（Facebook@honey ho 何泳芍）

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