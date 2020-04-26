【3日2夜】何泳芍謝芷倫初嘗戶外天體Spa：導演好驚我突然間起身

《3日2夜》泰國篇由何泳芍（Honey）和謝芷倫（Jan）主持，帶大家遊覽布吉的好玩地方。旅程中還到了舊城區扮文青打卡、品嚐「泰獨特」的榴槤火鍋、體驗人造衝浪，享受陽光與海灘之餘，更在大自然環抱下初嘗了「天體」Spa，令人大飽眼福。Honey接受《香港01》訪問時，就笑說：「Cam-men同導演都好緊張，驚影到我走光，哈哈哈。」

何泳芍（Spa）表示自己是第一次做戶外Spa，但導演和攝影師反而比她更緊張。（電視截圖）

談及節目中的「天體」戶外Spa，她就笑說拍攝時，導演和攝影師十分緊張：「因為我講嘢個陣，佢哋好驚我突然間起身，係咁話：『妳趴低啲啦。』其實嗰時上身咩都冇着㗎，都就嚟走光，哈哈哈，我都驚唔記得咗自己冇着衫。」又大讚按摩師功力十分好：「手勢都唔錯，再加上個環境好正，有海風又有海浪聲，瞓喺度個人好舒服、好Relax！」

何泳芍（Honey）話舒服到想瞓覺。

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何泳芍表示，有機會的話也會去外國的天體沙灘。

喜歡天體Spa？Honey回答說：「拍攝個位置好Private其實冇乜人經過。自己本身就未去過外國嘅天體沙灘，不過有機會都會去。有得揀嘅話，我寧願去個荒島冇人嘅沙灘天體，嗰種自由同貼近大自然嘅感覺最啱我口味。」對比起室內，Honey表示自己比較喜歡戶外Spa。

下集何泳芍和謝芷倫還會參加玩泡泡Pool Side派對。

第一次與謝芷倫（Jan）合作，Honey就形容她是一個慢熱的人：「開始識嗰時好似有少少怕羞，但係熟咗之後發現佢都幾好玩同搞笑，外表好似好斯文，但係估唔到佢都好鍾意做運動。鏡頭後我哋仲會傾吓護膚同着衫嘅嘢，你知啦，女仔走埋一齊就係傾呢啲。」