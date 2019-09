說時遲,那時快,夏天就已經結束。回顧這個盛夏,回憶真的十分十分之多而又深刻!日前TVB藝員,在Amazing Summer廣告中潛水暢泳的「美人魚教練」何泳芍(Honey)就在個人IG上分享了今個夏季的最後一張比堅尼水著照,攝影師還捕捉了她上水一刻,十分迷人性感。在帖文中她也寫道:「A summer I’ll always remember, with people I’ll never forget.」不少網民也留言讚她身材非常火辣。

有網民讚Honey何泳芍這張照片非常有夏日感覺。(IG@honeyho_mermaid)

回顧Honey何泳芍盛夏水著: