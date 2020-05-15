內地金鷹獎因迪麗熱巴封視后改革？　增設專業性獎項或挽回聲譽

飛天獎、白玉蘭獎、金鷹獎是內地三大主流電視劇頒獎禮，兩年一屆的金鷹獎也即將於今年舉辦，不過在機制上有所改變。

日前，中國電視藝術家協會發布《關於組織第30屆中國電視金鷹獎參評工作的通知》，今屆總共設有20個獎項，當中電視劇創作單項獎共8個，主要有三點變化。

今屆金鷹節較以往又有改革。（微博圖片）

首先，大會取消了由觀眾投票的「最具人氣演員獎（原水晶杯）」，每屆的得獎者都是人氣極高的明星，用現在的眼光來看，自然是流量藝人最易斬獲。

其次，觀眾喜愛的男、女演員獎由2018年各兩位，改為各一位。以往這個獎項實際上是金鷹獎的視帝、視后，每一屆都有所變化，由27屆各四位，到28、29屆各兩位，再到今年各一位，獎項人數遞減，同時也是減少注水現象。

第28屆的視帝為胡歌、王雷，視后由趙麗穎、佟麗婭獲得。（VCG）

該獎項的評選標準為觀眾投票+電視藝術家協會+評審組成。但自從李易峰與迪麗熱巴於上一屆同時將最具人氣演員獎以及視帝、視后收入囊中之後，觀眾就開始對金鷹獎有所質疑。皆因兩位在各自主演的劇集《麻雀》、《漂亮的李慧珍》中的演技有些差強人意，而與他們共同競爭這個獎項的演員全是實力派，似乎拎視帝、視后更有說服力，男演員包括于和偉、張嘉譯、柳雲龍、何冰，女演員則是殷桃、袁泉、孫儷、楊紫。所以觀眾認為，看似最具份量的視帝、視后獎，原來也只是與「流量」掛鉤，同演技無什麼關聯。因此，有很多網友認為今次金鷹獎的改革或同熱巴有關。

熱巴與李易峰於第29屆金鷹獎雙收之後，迎來了不少質疑的聲音。（VCG）

然而，其實熱巴在2017年至2018年共有5套作品推出，又處於頂流位置，獲最具人氣演員獎也算是實至名歸，而視后也是一班專業評審選出來，只不過在同屆候選人中，熱巴確實是稚嫩了些，結果最終造成「捧殺」，導致她口碑下跌。此外，由於金鷹獎的改革，熱巴將成為金鷹獎歷史上唯一一位大滿貫女星。

熱巴不止是金鷹獎的最年輕視后，同時也是金鷹節史上首個於同一屆拿下金杯、水晶杯及金鷹女神的藝人，現在也成為唯一一個。（VCG）

第三，增設最佳男、女演員獎各一個。這個獎項可謂是為視帝、視后正名，取代了最具人氣演員獎以及觀眾喜愛的男、女演員獎，更加彰顯「專業」，強調演技。不得不講，這樣的確大量減少了流量明星封視帝視后的機會，說不定還能挽回金鷹獎的聲譽。當然，並不是流量明星無緣該獎項，只不過要用演技與實力說話。