一日三餐│《最佳愛情》車勝元孔孝真再合體　超有愛互動勾回憶

由車勝元、柳海真和孫浩俊出演的綜藝節目《一日三餐》第5季漁村篇本月初開播，而本輯的首位嘉賓則請來女演員孔孝真（孔曉振）。其中車勝元和孔孝真9年前合作韓劇《最佳愛情》後再次合體，因此未開播已成為焦點。

孔孝真和車勝元再見面，立即大叫一句「獨孤振先生～」。（tvN截圖）

孔孝真在漁村與車勝元等人一見面，她立即大叫一句「獨孤振先生～」，相信已立即勾起劇迷不少回憶。孔孝真和車勝元久違合體，二人相擁問好場面溫馨。由於三人在島上漁穫為零，見到孔孝真大駕光臨，他們亦相當緊張。問到孔孝真想吃甚麼晚餐時，沒想到她竟回答「炸雞」，車勝元表現慌張，為了好友一行人又再次到海邊嘗試釣魚。雖然一直零魚穫，但車勝元仍花盡心思準備大餐，甚至用上珍貴的牛奶和雞蛋，可見對孔孝真的溺愛。

點撃睇《最佳愛情》再合體場面：

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車勝元非常照顧孔孝真，擔心她在漁村中捱餓。（tvN截圖）

車勝元聽到孔孝真說要吃炸雞後非常慌張。（tvN截圖）

按圖睇車勝元、孔曉振有愛互動：

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孔孝真和車勝元在節目中的互動亦非常有愛，見到孔孝真吃蕃薯充飢，車勝元立即說：「不要吃這些，給我30秒。」馬上拿起鑊鏟，為她製作食物，而孔孝真也吃得津津有味。眾人聊天的過程中也提及到，孔孝真雖然覺得車勝元木獨，但大讚他是心思細膩的男人，二人更拿出9年前合作時的對話。見到車勝元對孔孝真照顧有加，孔孝真亦十分捧場對方的廚藝和冷笑話，可愛的互動成功令收視升至最高的12.814%。

車勝元和孔孝真於2009年合作《最佳愛情》，獲得不少劇迷的喜愛。（劇照）

按圖回顧9年前《最佳愛情》畫面：