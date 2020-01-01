孔曉振出道20年首奪大賞　憑《山茶花開時》與姜河那獲最佳情侶獎

《KBS演技大賞2019》於昨天（12月31日）舉行，由全炫茂及申惠善擔任主持。昨晚韓劇《山茶花開時》連奪11個獎項，成為全場大贏家，出道20年的韓劇女王孔曉振（又譯：孔孝真）更終於首次獲得「大賞」，不少劇迷見證歷史性的一刻都相當感動。

經常看韓劇的觀眾，相信都知道孔曉振幾乎不出席任何年末頒獎禮。昨晚她驚喜現身，不少粉絲都猜測孔曉振是否今年大賞的得主。而昨晚結果亦如觀眾所料一樣，孔曉振終於憑《山茶花開時》奪得她出道20年來首個大賞，她亦不禁感動落淚。她講到：「柳東根前輩說自己出道20周年感到徬徨，但我還是想說，希望自己20年後依然在拍劇。」孔曉振亦大讚《山茶花開時》是一套很好的作品，亦感恩今年遇到非常合拍的劇組。

孔曉振出道20年來，昨晚首次奪得大賞。（IG/@rovvxhyo）

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除了大賞外，孔曉振和姜河那也一同獲得「最佳情侶獎」，二人在頒獎禮結束後十指緊扣合照，擺出《山茶花開時》中冬柏和勇識的表情及笑容，甜蜜再現劇集中的一幕。此外，姜河那昨晚也憑劇集獲得「男子最優秀賞」和「NETIZEN賞」，可見劇集在韓國的人氣程度！《山茶花開時》自開播以來一直收視高企，大結局更錄得最高23.8%的全國收視，成為今年大贏家絕對是實至名歸。

孔曉振和姜河那十指緊扣合照。（IG/@rovvxhyo）

重溫《山茶花開時》劇照：