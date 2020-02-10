【奧斯卡】孔孝真曬《上流寄生族》導演照　朴敘俊笑崔宇植偷擦淚

韓國電影《上流寄生族》（기생충）橫掃今屆奧斯卡，成為首部外語電影贏得最佳電影外，亦獲頒最佳導演等，共4個獎項。電影取得優異成績，觀眾認為實至名歸，一眾韓國演員歌手更是感到自豪又感動，紛紛在IG發文祝賀。孔曉振曬出與導演的合照外，朴敘俊亦上傳影片祝賀主角之一的好友崔宇植。

《上流寄生族》於今屆奧斯卡橫掃4獎，成績優異。（Getty Images）

《上流寄生族》今年攻陷多個國際大型電影頒獎禮，奧斯卡上收穫同樣豐收。不少韓國人都早早設好鬧鐘，坐在電視機前收看直播。不少藝人包括丁一宇、EXO Suho、少女時代Tiffany、金賽綸和金高銀等，都有在個人IG上發文或限時動態與粉絲分享喜悅，同時祝賀《上流寄生族》一眾演員、工作人員及導演。而孔曉振(又譯孔孝真)則上傳與奉俊昊導演、主演李姃垠和朴明勳等人的合照祝賀。

孔曉振在IG上傳與奉俊昊導演的合照。（IG/@rovvxhyo）

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朴敘俊祝賀崔宇植同時，始終要笑一笑好兄弟。（IG/@bn_sj2013）

講到最誇張可說是，有份特別客串出演《上流寄生族》的朴敘俊。他在電影中飾演崔宇植的好友並向他介紹，到朴氏家族擔任補習老師的工作，而現實中二人與BTS防彈少年團V等人的確是非常要好的朋友。見到好友踏上奧斯卡，朴敘俊只有在影片中激動大叫「Wow！瘋了」，反應非常真實。他後來再補一張崔宇植的特寫照並寫上「事實上我看到你偷擦眼淚」，更引來另一好友朴炯植的留言「我也看到你偷擦鼻水」，以玩笑祝賀好兄弟。

朴敘俊和崔宇植等人老友鬼鬼，互相取笑都沒有所謂。（IG/@bn_sj2013）

回顧《上流寄生族》全員出席奧斯卡場面：