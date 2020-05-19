《太陽的後裔》內地版毀經典？　李沁、黃景瑜造型意外獲激讚

幾年前，韓劇《太陽的後裔 태양의후예》讓不少人印象深刻，之後國內關於這部劇翻拍的消息層出不窮，今年似乎終於等到！ 內地劇集《親愛的戎裝》被稱為陸版《太陽的後裔》，劇組公布了一波最新劇照，並且在微博＠了參演演員，表明他們正在努力拍攝中其中還有黃景瑜和李沁兩位主演對戲的劇照。二人拿著劇本格外認真沉穩，身上那股年輕人的跳脫都被壓抑下來。

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不得不說，這部劇無論劇情還是設定都和《太陽的後裔》很像，雖然改編自小說，但是特種兵和軍醫的愛情故事真的不多見。

而在官方微博公布的最新劇照中，兩位主演裝扮神情也很入戲。黃景瑜一身軍裝，寸頭持槍，眼神銳利，仿佛剛從軍營走出來，導致不少網友大呼期「待軍哥哥」，看來黃景瑜的造型十分給力，魅力拍得住宋仲基。而李沁的造型同樣被激讚，醫生白袍造型突顯清冷美人氣息，完全沒有了《慶餘年》中的嬌弱感，反而有著鏗鏘玫瑰的堅韌。

不得不說，這部劇無論劇情還是設定都和《太陽的後裔》很像，雖然改編自小說，但是特種兵和軍醫的愛情故事真的不多見。 而在官方微博公布的最新劇照中，兩位主演裝扮神情也很入戲（《親愛的戎裝》劇照）

這次主演的劇照一出，內地網民基本上是一波狂Like，除了大讚男帥女美外，不少網友都表示兩人CP感很強，這部劇也很有《太陽的後裔》的味道，大呼期待。（在另外幾張劇照中也能看到幾位配角在出演時精湛的演技，演戲時的專注，這樣想想，其他幾對的故事也不會太差？）就連導演現場指導爆破的場景都放到了劇照中，可見工作人員對這部劇的用心。

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其實，這部劇雖然一直網傳是內地版《太陽的後裔》，但之前很多網友並不睇好，特別是在劇組多次被「路透」後，期待值直線下降。

不少網友對這部劇一開始是差評連連，主演無論是服裝還是動作都很老土，完全沒有看出高級感。但是現在的劇照無疑為網上的路透洗白了一波——畢竟一部劇並不能用路透定生死，而是要看真正成片出來後能不能吸引你的注意。

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