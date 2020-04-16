數據分析20大最新陸劇！三生三世枕上書會是冠軍嗎？安家僅排第三

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新冠肺炎COVID-19疫情肆虐的非常時期，宅在家裡是最安全的選擇，若是擔心整天關在家裡悶得發慌，追劇會是一個很棒的選擇，尤其喜歡追陸劇的人，可得把握這名正言順地宅在家的好時機，用力追一波2020年的新劇啊！是不是很棒？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網路討論熱度最高的20部陸劇是哪些，在這休養生息的防疫過渡期別在老想往外跑，一起入坑追一波吧！
仙俠古裝劇《三生三世枕上書》還原許多小說名場面的爆甜情節，讓人臉紅心跳到不行。（《三生三世枕上書》劇照）
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年04月13日，約四個半月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2020年1-3月開播陸劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】