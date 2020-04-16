數據分析20大最新陸劇！三生三世枕上書會是冠軍嗎？安家僅排第三

新冠肺炎COVID-19疫情肆虐的非常時期，宅在家裡是最安全的選擇，若是擔心整天關在家裡悶得發慌，追劇會是一個很棒的選擇，尤其喜歡追陸劇的人，可得把握這名正言順地宅在家的好時機，用力追一波2020年的新劇啊！是不是很棒？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網路討論熱度最高的20部陸劇是哪些，在這休養生息的防疫過渡期別在老想往外跑，一起入坑追一波吧！