收視滯後報告｜《降魔的2.0》高收29.9點　可惜15周紀錄仍被打破

收視滯後報告又再出爐，今次的收視日期是5月4日至5月10日。《降魔的2.0》今次以首次公開收視來說，雖然收視也算是不錯，有29.9點，不過比起上一套的《機場特警》結局篇，足足下跌了接近5點，即約有30萬人沒有再在這段時間看TVB。

《降魔的2.0》承接第一輯的氣勢，在今次播出前已經令不少觀眾期待，在5月4日首播的七天跨平台收視有32.1點，但之後氣勢回落，只收29.9點，雖然放在平時的確是不錯的開頭，但鑑於上一套《機場特警》太好收視，難免被比下去。

《降魔的2.0》唔升可唔可以升返上30點？（《降魔的2.0》截圖）

此外，無綫劇集因受到疲情影響，太多人留在家中看電影，所以收視狂升，自2月3日開始，便沒有同時三部劇集都跌穿30點，但這個紀錄維持了15周，到今次到此為止，今次三套劇收視分別是《愛•回家之開心速遞》28點、《降魔的2.0》29.9點和《十八年後的終極告白》27點。

李莫仇與朱凌凌好大機會變成新CP。（IG@szeyan824）

《愛．回家之開心速遞》李莫仇除咗眼鏡好靚女！

+ 10 + 9 + 8

《愛．回家之開心速遞》周一至五平均28.0點，最高收視周一(4日)晚30.4點。《降魔的2.0》周一至五平均29.9點，最高收視周一(4日)晚32.1點。《十八年後的終極告白》周一至五平均27.0點，最高收視周四(7日)晚27.5點。《仁心解碼》周一至五平均7.4點，最高收視周二(5日)晚7.8點。另外，5月10日(周日)下午5時《郭富城鼓舞。動起來。網上慈善演唱會》收視8.3點，比起4月12日《許冠傑同舟共濟Online Concert》收視10.1點，下跌了少少。

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