「台版馬思純」曬友人同行相闢謠　賴弘國不避嫌公開按like

在台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，早前公開承認與阿嬌（鍾欣潼）離婚，雖然離婚主因是男方表明阿嬌已經不愛他，不過仍然引起外界不少猜測。其中一個原因有傳是有「台版馬思純」之稱的模特兒陳怡安（Angelina）介入，有指二人私下經常互動並齊齊去飲酒﹑夜店玩等等。

近日，Angelina就在instagram上貼早前去澎湖玩的靚相，用行動闢謠賴弘國沒有同行，因為早前賴弘國剛巧地又身在澎湖玩，時間上不謀而合令不少人猜測二人同行去玩。

Angelina是一名模特兒。（an9lina＠IG）

Angelina擁有天使臉孔魔鬼身材，難得去澎湖玩當然要展示好身材。見她身穿紅色泳裝上陣非常性感，並且在露營車上大擺性感Pose非常誘人，並留言道：「這露營車絕對值得，早上起床晨滑，打開窗的景色太美了」。另外，她還上貼一系列與友人的合照，力證賴弘國未有同行，似乎與對方劃清界線。事關，賴弘國在上星期剛Post出去澎湖玩的照片，並且似乎心情好好展示肌肉照，所以引起外界猜測二人是否共同去澎湖玩一說。另外，Angelina又上貼了一系列的運動照片，展示其完美身材，卻被發現這一則Post賴弘國竟然有按like，沒有避嫌舉動再次引起熱議。

Angelina早前去了澎湖玩。（an9lina＠IG）

賴弘國日前亦去了澎湖玩。（賴弘國微博圖片）