馬景濤難忍被指「食軟飯」致離婚　怒出律師信：你自編自導我拒演

瓊瑤劇中的「咆哮帝」台灣男星馬景濤，日前被爆3年前和細21歲的內地女星吳佳尼離婚，是因常攤大手板問外父攞錢、食軟飯，對此馬景濤「硬起來」反駁，並怒發律師聲明指：「你可以自編、自導...但，我們拒演，向『網路病毒』說不。」

聲明中反駁：「馬景濤常向前妻父親要錢，知情人稱其人品差，還曾傳出家暴傳聞。」、「身邊人稱其經常找岳父借錢。」、「被爆分手老婆是因為『吃軟飯』原因。」等傳聞，稱這些爆料「純屬無中生有、惡意捏造誹謗」，且「嚴重貶低了馬景濤先生的社會形象，擾亂了馬景濤先生及家人的正常生活，同時給馬景濤先生及家人精神上造成了極大的損害。」要求網路上刪除這些言論，「並向馬景濤先生承擔賠禮道歉、賠償損失等一切侵權法律責任。」

馬景濤是90年代紅極一時的台灣小生，除瓊瑤劇外曾接演不少席捲中港台的經典：

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58歲的馬景濤與吳佳尼2007年結婚、2017年宣布離婚，兩人育有2子，分別為12、11歲，日前馬景濤還PO出送兩子上校車的影片，分享內地疫情後兒子終於開學的畫面。

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馬景濤律師信全文（微博＠馬景濤）

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