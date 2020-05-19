【降魔的2.0】鄧佩儀拍足15部重頭劇　榮升TVB「最受力棒小花」

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥、鄧佩儀和譚凱琪等主演的TVB新劇《降魔的2.0》首周收視只有29.9點，竟不敵上一套的《機場特警》，的確令人大失所望。而有份參演兩部劇的鄧佩儀人氣急升，近年劇接劇的她確是「TVB最受力棒小花」！

鄧佩儀在劇中飾演降魔人！（劇照）

現年27歲的鄧佩儀在2013年參加國際中華小姐，勇奪冠軍寶座後即加入TVB成為藝人。由於她形象入屋又討好，加上入行7年鮮有緋聞，又肯搏肯捱，深得公司歡心。她近年劇接劇，拍足15套重頭劇，幾乎未停過。雖然鄧佩儀首次演出的《點金勝手》，被網民力批演技生硬，但自從在重頭劇《鐵探》中飾演臥底探員「鄺泳莎（Kay）」一角後，演技突飛猛進，受盡好評。

未播映的劇集有《踩過界II 》和《陀槍師姐2020》，幾乎都是大製作！（IG/@gloriapuiyeetang）

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對於被指是TVB「最受力棒小花」，鄧佩儀接受《香港01》訪問時就稱：「我都唔會去理會係咪『最受力棒小花』，因為我淨係知我好鍾意演戲同好鍾意表演，所以畀咩Job我，我都會做到加零一畀你，從來都唔會理會出面的聲音或者身邊嘅人講咩，淨係會好好把握。所以，係唔係小花都好……都會盡我最大嘅努力去做。當然我都希望有無數嘅機會，做到唔同嘅角色畀大家。」

入行以來，零緋聞相當難得！（IG/@gloriapuiyeetang）

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鄧佩儀近年的角色都比較硬朗，但鄧佩儀就稱自己是未合格的打女：「我覺得打戲係難嘅，但我自己係未合格，因為我平時冇打開功夫又冇跳開舞，如果啲筋再鬆啲比較好，我唯一優勢係夠力，但睇返自己嘅啲打戲真係可以再好啲，打戲真係要好有研究。」至於在《降魔的2.0》中與 胡鴻鈞有一段人鬼情，她指：「因為我角色係人，所以同豪仔會有好多矛盾，因為唔同身份會有好多問題出嚟，但又因為呢個原因先會令我哋之間有愛情發生。」

人氣急升！（IG/@gloriapuiyeetang）