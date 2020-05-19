安以軒囝囝四圍爬曝光澳門複式豪宅　樓梯口名畫估計價值過億

台灣女星安以軒在2017年與澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚後就定居澳門，去年7月她誕下寶貝仔「66」，一家三口幸福美滿。婚後安以軒將重心放在照顧家庭，她還經常在社交平台分享囝囝的成長點滴，日前安以軒上載了一條66在屋企四圍爬的影片，更意外曝光了豪宅的佈置及擺設。

安以軒2017年與澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，婚後定居澳門。（安以軒微博圖片）

安以軒日前在微博上載了一條影片，片中66一直追住貓仔爬上樓，意外曝光了豪宅的佈置及擺設。（影片截圖）

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安以軒日前在微博上載了一條影片，片中66一直追住貓仔爬上樓，一邊爬還一邊回頭，相當可愛！由片中所見，大屋至少有3層，佈置簡潔。即將滿一歲的66正是鍾意四圍爬的時期，早前安以軒就曾Post出一系列囝囝在家中學爬的照片，穿上紅色爬行服的66戴着安全帽，爬上爬落，而這系列照片亦曝光了複式豪宅的佈置，裝修簡約又有格調，不但有超大浴室，大廳內的巨型銀色麋鹿雕像原來出自國際著名雕塑家蔡志松之手，價值600萬人民幣（約654萬港元）。不過更令人震驚的是樓梯口的一幅畫作，據知畫作是已故法籍華裔畫家趙無極的作品，他的畫作曾在2018年以4.6億人民幣（約5億港元）的天價成交，相信安以軒家中的這幅畫作分分鐘都價值過億！

大廳內的巨型銀色麋鹿雕像原來出自國際著名雕塑家蔡志松之手，價值600萬人民幣（約654萬港元）。（微博@安以軒）

據知樓梯口的畫作是已故法籍華裔畫家趙無極的作品，估計價值過億！（微博@安以軒）

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安以軒婚後一直過着幸福少奶奶的生活，她曾為囝囝66舉辦超豪華的雙滿月宴及四個月晚宴，邀請不少圈中好友到場。去年安以軒誕下66後，有傳老公陳榮煉豪擲6億港元，於澳門氹仔買下「星玥」的4棟獨立別墅作為禮物，慰勞太太為家庭的辛苦付出。而在安以軒38歲生日時，陳榮煉更送了一條英國珠寶品牌GRAFF的鑽石項鏈，估計價值至少1,500萬港元，出手非常闊綽！

安以軒在去年11月為囝囝66舉辦超豪華的滿四個月晚宴，邀請不少圈中好友到場。（微博@安以軒）

安以軒38歲生日時收到老公陳榮煉送的一條鑽石項鏈，估計價值至少1,500萬港元。（微博@安以軒）

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