Kylie Jenner千金Stormi超奢華生活曝光　1歲已有訂製林寶堅尼

美國真人騷女星Kylie Jenner雖然年僅22歲，但已經連續兩年成為全球最年輕的億萬富豪。而Kylie的囡囡Stormi Webster更是集萬千寵愛在一身，一出世就已經過着富豪般的生活，不但擁有無數名牌手袋、衫、鞋等，更有多部獨一無二的特製跑車，絕對是最豪星二代！

美國真人騷女星Kylie Jenner連續兩年成為全球最年輕的億萬富豪。（IG/@kyliejenner）

Stormi在1歲時就已經登上時尚雜誌封面。（IG/@kyliejenner）

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身家超過10億美元的Kylie非常有生意頭腦，不但將自家美妝品牌經營得有聲有色，在IG坐擁1.7億粉絲的她更吸金力驚人，一個Post就可輕鬆賺126萬美元（約977萬港元），相當犀利！熱愛時裝與美妝的Kylie擁有不少名牌手袋，當中不乏絕版、限量版的款式，她還特別設有一間房擺放她的手袋珍藏。而作為Kylie囡囡的Stormi，雖然只有兩歲大，但已經擁有Chanel、Hermès、Louis Vuitton等多款名牌手袋，令不少人非常羡慕！

熱愛時裝與美妝的Kylie擁有不少名牌手袋。（IG/@kyliejenner）

Stormi手上拿著Hermès的Mini Kelly Bag。（IG/@kyliejenner）

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Kylie不時在IG Post出與Stormi穿上母女裝的照片，Stormi就如迷你版的Kylie，好似去年Kylie出席Met Gala時身穿的紫色羽毛禮服，Stormi亦擁有同款！而在聖誕節Party，這對母女就穿上Ralph & Russo特別訂製的緞面禮服，价值不菲。除此之外，Stormi平時的衣著更不乏Fendi、Dior、Burberry、Dolce & Gabbana、Versace等名牌衫！

Kylie同囡囡Stormi穿上Ralph & Russo特別訂製的緞面禮服，价值不菲。（IG/@kyliejenner）

Stormi擁有多款名牌衫：

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而Stormi的鞋櫃同樣款式豐富，Nike Air Force、Yeezy、LV、Gucci、Fendi、Giuseppe Zanotti的訂製波鞋應有盡有，Kylie曾曬出Stormi的鞋子收藏，有網民推斷總值超過17萬港元！Stormi早在7個月大時就收到Kylie送的刻上「Stormi」名字的專屬Cartier手鏈，價值超過1000美元。不過相比起Stormi的跑車收藏，以上都只是小意思！Stormi的BB車來自Fendi，她更有無數訂製跑車，全部都是獨一無二！

BB車來自Fendi，售價1,900美元（約HK$14,915）。（IG/@kyliejenner）

Stormi一歲就擁有訂製林寶堅尼跑車！（IG@barclayscenter）

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視囡囡為掌上明珠的Kylie，每年都斥巨資為Stormi舉辦超級盛大的生日Party，不但建造了一個以Stormi為主題的樂園「Stormi World」，樂園中設有旋轉木馬、旋轉鞦韆、波波池、彩虹滑梯等，甚至還有紀念商品店「Stormi’s Shop」，入面有Stormi的周邊產品可以購買。年紀細細的Stormi一出世就贏在起跑線，超奢華生活絕對是不少少女的夢想！

Kylie每年都斥巨資為Stormi舉辦超級盛大的生日Party。（IG/@kyliejenner）