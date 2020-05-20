鍾欣潼前夫被網友惡意追擊　賴弘國高情商回應

在台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，早前公開承認與阿嬌（鍾欣潼）離婚，雖然離婚主因是男方表明阿嬌已經不愛他，不過仍然引起外界不少猜測。對此他日前已經公開向媒體回應，指出自己沒有出軌、約炮，雙方都是和平分手的。

對離婚一事已經表明不再作出回應的他，最近就非常活躍社交網站，不時同大家分享日常生活動態，但仍然引起不少網友追擊，而賴弘國亦最終忍無可忍作出回應。

賴弘國和阿嬌2018年在香港結婚。（視覺中國）

賴弘國在instagram上貼一張與男友人的合照，心情大好的他還Post多張美食照留言：「Chill night」還表示此次是一場好開心的聚會。沒想到此Post就引來網友追擊留言：「沒有啊嬌你算條毛」，而賴弘國就展示高情商回應：「謝謝你的指教，我只是一個醫生，有除毛的需求歡迎諮詢。」不忘為自己宣傳生意。

賴弘國最近非常活躍社交網站。（m01yb46@IG）

畢業於輔仁大學醫學系的他，目前和好友合資開醫學美容診所「越美學」，擁有多項醫學美容專業資格的他，除了出名主打「G緊療程」（陰道美容）之外，還負責五官精雕、抗老保養，玻尿酸打造輪廓等療程，絕對是一位多才能的醫師。

賴弘國是一位醫學美容醫師。（網上截圖）