陳自瑤「520」大方騷出婚戒　王浩信即時讚好力證情不變？

陳自瑤（Yoyo）與王浩信（Vincent）結婚8年，但近年屢傳婚變，雖然兩人已經多次否認傳聞，不過兩公婆已經很耐沒有Post合照，亦沒有同場出席活動，惹來外界揣測。今日（20日）Yoyo趁着「520」這個有「我愛你」意思的日子在IG Post相，更久違地騷出婚戒，掀起網民熱議！

Yoyo趁着「520」在IG Post相，更久違地騷出婚戒！（IG@chenchiyiu）

Yoyo在IG寫道：「愛，就像朱古力，無處不在！Happy 520 #love #happy520 #估下我點解要食咁多朱古力」。相中Yoyo趴在一堆朱古力包裝袋上，對着鏡頭微笑，不少粉絲都大讚Yoyo的笑容甜過朱古力！不過Yoyo左手無名指上的婚戒就意外成為焦點，皆因她在近期Post出的相中都沒有戴婚戒，而老公Vincent亦有第一時間讚好，力證情不變！

上個月底Yoyo為慶祝囡囡生日親手整了個蛋糕送給寶貝女，但就完全不見老公Vincent同囡囡的蹤影，而Yoyo當時亦沒有戴上婚戒。（IG@chenchiyiu）

上個月底Yoyo為慶祝囡囡生日，親手整了個蛋糕送給寶貝女，不少圈中好友包括李施嬅、黃翠如、陳敏之、楊秀惠等都有留言送上祝福，但就完全不見老公Vincent同囡囡的蹤影，更有眼利的網民發現Yoyo疑似將兩人過往的合照及全家幅刪除，只餘下一張4年前兩公婆一起健身的照片。今次Yoyo大方騷出婚戒，看來她與Vincent感情有轉機！

兩人已經很久沒有Post出合照。（微博@陳自瑤yoyo）