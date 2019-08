陳自瑤38歲生日獲神秘人送花　老公王浩信留言被無視？

陳自瑤(Yoyo)同老公王浩信(Vincent)結婚近8年,近年屢傳婚變,去年更傳出Yoyo主動提出離婚的消息,不過Vincent就澄清只屬謠言。昨日(27日)是Yoyo的38歲生日,她在IG Post了幾張獨照,但就完全不見老公Vincent同囡囡的蹤影,Yoyo的一番感性留言更再次惹來外界揣測,似乎有隱喻。

昨日(27日)是陳自瑤(Yoyo)38歲生日,她在IG Post靚相,但就未見老公王浩信蹤影。(IG@chenchiyiu)

Yoyo連日來都有Post慶祝生日的靚相,身為好友的沈卓盈提早與她慶祝,兩人雖然已為人妻,但仍然少女味十足。Yoyo更留言道︰「陪伴是最好的禮物!Thank you for always being by my side!」果然是姊妹情深!

Yoyo日前與好友沈卓盈提早慶生。(IG@chenchiyiu)

昨日Yoyo再在IG Post相,身穿白色吊帶連身裙的她微露事業線,面帶笑容心情輕鬆,不過一番留言就似乎意有所指:「有些事情你覺得很難,但當你有勇氣跨出第一步的時候,你會發現其實並沒有你想像中那麼難,回頭再看,你會很欣賞自己當初的那份勇氣,然而,你會發現,你再也不是當初的那個你。」不少圈中好友包括黃翠如、朱千雪、唐詩詠、沈卓盈、連詩雅等都有送上祝福,Yoyo亦有一一回覆致謝。

Yoyo好靚!(IG@chenchiyiu)

不少圈中好友都有送上祝福。(IG截圖@chenchiyiu)

而Yoyo老公Vincent雖然沒有第一時間送上祝福,但之後都有留言:「Happy Birthday」,不過Yoyo冇表示之餘,Vincent更被網民指「假到呢」、「新聞一出視帝上身交足戲」。而在Yoyo的IG Stories中,她一個人對住蛋糕許願,有點冷清。不過今日(28日)她就Post出一紮花,旁邊有張卡片寫住:「Dearest Yo, Happy Birthday! Wish you stay healthy and happy. 」未知是邊個送的呢?

而Vincent之後亦有留言,但Yoyo就未有回覆。(IG截圖@chenchiyiu)

Yoyo獲神秘人送花。(IG@chenchiyiu)

其實近年Yoyo同Vincent婚姻亮起紅燈之說不絕於耳,事緣經常在IG分享近況的Yoyo,已經好耐沒有Post與老公相關的相,甚至在多個重要節日都沒有同Vincent慶祝。Yoyo更多次在IG上透露心跡,留言表示「最大的放生是放過自己」、「一次重要的抉擇勝過千百次的努力」、「成熟後,發現幸福原來是一種心態」,似乎有所暗示。雖然兩位當事人一直否認婚變,但兩年前他們一起現身活動時,被指貌合神離,此情不再,而兩人近年亦很少互動,這次Yoyo無視Vincent的生日祝福,莫非真的有暗湧?

希望Yoyo同Vincent感情如一啦!(資料圖片)