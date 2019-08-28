陳自瑤38歲生日獲神秘人送花　老公王浩信留言被無視？

陳自瑤（Yoyo）同老公王浩信（Vincent）結婚近8年，近年屢傳婚變，去年更傳出Yoyo主動提出離婚的消息，不過Vincent就澄清只屬謠言。昨日（27日）是Yoyo的38歲生日，她在IG Post了幾張獨照，但就完全不見老公Vincent同囡囡的蹤影，Yoyo的一番感性留言更再次惹來外界揣測，似乎有隱喻。

昨日（27日）是陳自瑤（Yoyo）38歲生日，她在IG Post靚相，但就未見老公王浩信蹤影。（IG@chenchiyiu）

Yoyo連日來都有Post慶祝生日的靚相，身為好友的沈卓盈提早與她慶祝，兩人雖然已為人妻，但仍然少女味十足。Yoyo更留言道︰「陪伴是最好的禮物！Thank you for always being by my side!」果然是姊妹情深！

Yoyo日前與好友沈卓盈提早慶生。（IG@chenchiyiu）

昨日Yoyo再在IG Post相，身穿白色吊帶連身裙的她微露事業線，面帶笑容心情輕鬆，不過一番留言就似乎意有所指：「有些事情你覺得很難，但當你有勇氣跨出第一步的時候，你會發現其實並沒有你想像中那麼難，回頭再看，你會很欣賞自己當初的那份勇氣，然而，你會發現，你再也不是當初的那個你。」不少圈中好友包括黃翠如、朱千雪、唐詩詠、沈卓盈、連詩雅等都有送上祝福，Yoyo亦有一一回覆致謝。

Yoyo好靚！（IG@chenchiyiu）

不少圈中好友都有送上祝福。（IG截圖@chenchiyiu）

而Yoyo老公Vincent雖然沒有第一時間送上祝福，但之後都有留言：「Happy Birthday」，不過Yoyo冇表示之餘，Vincent更被網民指「假到呢」、「新聞一出視帝上身交足戲」。而在Yoyo的IG Stories中，她一個人對住蛋糕許願，有點冷清。不過今日（28日）她就Post出一紮花，旁邊有張卡片寫住：「Dearest Yo, Happy Birthday! Wish you stay healthy and happy. 」未知是邊個送的呢？

而Vincent之後亦有留言，但Yoyo就未有回覆。（IG截圖@chenchiyiu）

Yoyo獲神秘人送花。（IG@chenchiyiu）

其實近年Yoyo同Vincent婚姻亮起紅燈之說不絕於耳，事緣經常在IG分享近況的Yoyo，已經好耐沒有Post與老公相關的相，甚至在多個重要節日都沒有同Vincent慶祝。Yoyo更多次在IG上透露心跡，留言表示「最大的放生是放過自己」、「一次重要的抉擇勝過千百次的努力」、「成熟後，發現幸福原來是一種心態」，似乎有所暗示。雖然兩位當事人一直否認婚變，但兩年前他們一起現身活動時，被指貌合神離，此情不再，而兩人近年亦很少互動，這次Yoyo無視Vincent的生日祝福，莫非真的有暗湧？

希望Yoyo同Vincent感情如一啦！（資料圖片）