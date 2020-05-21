謝和弦前妻Keanna爆曾獲天團成員約食飯　網友據線索鎖定YOSHIKI

台灣歌手謝和弦混血前妻Keanna，日前在IG爆出曾獲日本天團成員邀約食飯。網友根據Keanna提供的線索，猜測對方正是現年54歲的日本神級樂團「X JAPAN」的團長YOSHIKI。

謝和弦的混血前妻Keanna，在社交網站自爆曾獲日本天團成員邀約，但她最後沒有赴約，網友猜測對方正是神級樂團「X JAPAN」的團長YOSHIKI。（IG圖片／keanna_taiyh）

Keanna如今似乎後悔當日沒有赴約。（IG圖片／keanna_taiyh）

Keanna日前在社交網開放給網友發問問題，有網友問如果有機會回到過去，會想回到什麼時候，她回覆網友，指曾獲日本神級天團中的鋼琴兼鼓手邀約共進晚餐：「約莫9年前，某日本神級天團的鋼琴兼鼓手，來台在還沒開始表演的場地裏，我倆不小心四目交錯後，他緩緩優雅的向我走過來，用流利的英文，優雅的對我說：『妳明天會來嗎？聽完後我會找人安排妳到後台，我想見妳。我們去吃個晚餐。』但是我沒有赴約。」

Keanna沒有說出對方的名字，但根據她給予的線索：「日本神級天團」、「鋼琴兼鼓手」、「流利的英文」、「優雅」，再加上X JAPAN曾於2009年5月30日於新北市立板橋體育場所舉行演唱會，幾乎已經可以鎖定對方正是YOSHIKI。Keanna留言說：「好友知道是誰後，驚嚇到說不出話外，都罵我傻了，成千上萬的女生想倒貼，夢幻神級人物卻自己在眾目睽睽之下，朝我走來對我提出邀約。」

YOSHIKI是X JAPAN中的鋼琴手兼鼓手。（資料圖片）

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Keanna早前大義滅親，檢舉當時的丈夫、有「搖滾壞小子」之稱的謝和弦涉吸食大麻，之後又要面對丈夫偷食主播莉婭（Liya），自己小產及離婚等人生難關，不過她都一一捱過來，如今努力經營KOL事業，接下不少廣告代言，生活重返精彩。

Keanna揮別人生低谷，如今已經move on，積極經營自己的事業。（IG圖片／keanna_taiyh）

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