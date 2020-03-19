【謝和弦正宮專訪】遇極品渣男仍相信愛？　Keanna走出低潮靠這招

什麼是經歷低潮的模樣？我們第一個想到的是愁眉苦臉、自怨自艾，抑或是憤世嫉俗，所以我們總是把低潮和負面聯想在一起，但如果換個方式面對它，可能低潮也能是人生的禮物。Keanna正面臨著大部分女生最不想遇到的狀況，不過如果沒有發生這些事情，就不會有今天染著一頭時髦紫色頭髮、煥然一新的她，或許今天的我們也不會有這個機會能在PUMA SELECT x Charlotte Olympia聯名活動上專訪到她。我們聊了很多，一起來聽聽這位有著娃娃音及公主般外表的堅強國王，最近的心情以及她的Girl's Power哲學！

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最近在忙些什麼？

我在忙錄音、寫詞、畫畫，準備出圖文書。三月中會跟朋友發一首 feat. 單曲，四月中出一首我個人寫詞的單曲。

如何定義什麼是「無懼他人眼光」？

其實我有時候也會懼怕別人的眼光，就像出門時會想打扮，這就是在乎別人眼光。

做過最無懼他人眼光的一件事？

一件會讓大家異想不到的事情。就是為了捍衛自己的權利，所以我透過法律的訴訟來捍衛自己，這就是一件很有Girl's Power的故事。

Keanna表示有時候也會懼怕別人的眼光。（JUKSY街星授權使用）

一個有魅力的女生，應該具備哪些特質？

腦子，腦袋非常重要，我覺得腦袋裡的東西是比外在還要重要的，因為外在你可能可以藉由其他改變，但內在與氣質是需要慢慢培養的，比較迷人。就像有句話說，不用害怕你老去或是你變醜，但你可以優雅地老去。我覺得我最有魅力的時候是跟大家聊天反應很快的時候。

怎麼樣才能像你一樣，保持樂觀又幽默的方式看待世界？

我也有比較低潮憂鬱的時候，但盡量不讓自己陷入情緒太久，人生說長不長、說短不短，現在是我人生最精華的時候，我應該把這些時間拿來做更有意義更有價值的事情來證明自己。

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承上，後來怎麼走出低潮的呢？

我覺得要靠兩個時期，第一，你必須要有一個人的沈澱時期，再來你必須靠身邊親朋好友把你從低潮中拉出來。這陣子我發生的事情真的蠻低潮的，但我身邊貴人很多，謝謝大家的幫忙。這次受到的挫折是來自愛情跟婚姻，剛好也有很多網友會私訊我說她們遇到了相同的問題，我就會告訴他們，愛情不是人生全部，女孩應該要有自己的力量，不是別人的附屬品。

現在還會相信愛情嗎？

我相信所有的愛，不管是愛情、友情、親情還是粉絲們的愛。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】