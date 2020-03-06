謝和弦小三英文能力極差？Q同A都唔識分　網民嘲：衰過小學生

台灣直播主莉婭（Liya）因為介入歌手謝和弦婚姻，大幅提升知名度，一舉一動開始受到檢視。就有女網友在看莉婭的Instagram時，發現莉婭一則Q&A的限時動態中，將代表Question的Q、跟Answer的A放反了，讓她忍不住傻眼：「我真的沒有看過這麼扯的人，小學生都分得出來Q跟A吧？竟然可以打反。」

莉婭將Q&A打反。（IG@liyacheee／Dcard）

這位女網友在《Dcard》貼文：「莉婭搞不清楚Question跟Answer……」，先是貼出一張IG截圖，只見發布限時動態的ID是「liyacheee」，確實是莉婭的帳號。莉婭轉貼一段影片，下方想要來段Q&A，問題是「妳的公關媒體處理為什麼這麼冷淡？」答案則是「因為我覺得我沒有想一起當三姑六婆的意思」。

不過仔細一看，會發現莉婭將Q和A打反了，問題變成：「因為我覺得我沒有想一起當三姑六婆的意思」，答案則是：「妳的公關媒體處理為什麼這麼冷淡？」讓原PO看傻眼：「我真的沒有看過這麼扯的人，小學生都分得出來Q跟A吧？竟然可以打反。」

謝和弦日前大方分享與莉婭的「婚紗照」亦被網民批評。（IG@chord0415）

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看到貼文後，其他人紛紛留言，「我覺得幼稚園應該就分的出來了」、「我是沒在罵她，但這也太扯了吧」、「好沒常識」、「求求她的媒體公關快出來救她吧！不要讓她再瞎下去了」、「人家說不定是A先生Q小姐之類的」、「考得上東吳怎麼QA分不清楚」、「看的時候沒注意，妳發了才偶然發現，太蠢了。」

台灣網紅莉婭近日因為介入歌手謝和弦婚姻爆紅。（IG@liyacheee）

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