郭書瑤新劇半裸床戲尺度直迫《夫妻的世界》！　餐檯激戰到睡房

台灣女神郭書瑤停工一年，接拍三立一部探討「不孕」議題的寫實偶像新戲《未來媽媽》，和禾浩辰拍檔演夫妻，兩人第一場就是床戲！郭書瑤20號大方讓媒體看現場錄製畫面，她半裸跨坐禾浩辰身上翻雲覆雨，尺度比照韓劇《夫妻的世界》，她說：「我對導演很放心、劇本也合理，安全措施都做了，所以願意付出。」

兩人的床戲不僅在臥室，餐廳桌上、客廳，隨處可見，吻戲更是每場都有，起初禾浩辰不敢放膽演，郭書瑤要他放輕鬆：「我百分百相信他，所以要他做甚麼都沒關係，到後來簡直想把他的手抓起來摸我。」

郭書瑤(左)和禾浩辰在三立新戲《未來媽媽》中扮夫妻。（IG@yaokuo）

郭書瑤說自己不是那種很容易進入戲劇角色的人，所以她利用沒拍戲的時間還去上課，請老師用引導的方式讓她進入角色，禾浩辰也願意配合一起進入，當她提到劇中一場流產戲，忍不住在現場淚崩：「就會自然進入角色的境界，但是戲服一脫就回復辣妹啦。」

她和禾浩辰第一次合作，兩人有最萌身高差，禾浩辰為了和臉小的郭書瑤搭配足足吃了一個月的地瓜，一個月平均只有一周吃一天肉，瘦了4公斤，兩人演夫妻平常也以老公好婆互稱，郭書瑤說當初很多劇本找她，但搭檔是禾浩辰是她接拍的原因之一，認為兩人應該可以擦出很多火花。

戲中郭書瑤演意外懷孕又流產的生殖中心諮詢師，但私下她說自己對生孩子和結婚都是順其自然，她本身很喜歡小孩，家族中有16個小孩排行老二的她從小就帶弟妹長大，但對生小孩一事不會強求，如果有發生就珍惜把握，如果沒有也不會考慮去凍卵，因為不管怎麼樣都會有不同的苦，而她演的角色正是要透過表演傳達給大家。

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