羅志祥長文暗藏心機？台兩性作家突破盲點：他就是要周揚青放不低

台灣天王羅志祥選在「520」再度向周揚青道歉，7000字長文卻遭外界砲。兩性作家喪彪柳飄飄點破重點，從內容中可以看出周揚青有多愛他，卻也看出「羅志祥有多可怕」，直言這個舉動無疑是要摧毀周揚青：「我看哭了。」認為這篇文章其實心機重重，到頭來他還是為了自己。

小豬突地選在「520」發表7000字長文回顧與周揚青的九年情，表面「又長又臭」，原來內藏8大愛情密碼，似是力求挽回伊人，按圖即睇：

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喪彪柳飄飄在Facebook發表對羅志祥長文的看法，直言羅為了挽回聲勢，花了很大努力，從發文時間避開半夜，而是在早上9點多這點就能看出，但這看似癡情的長文其實暗藏深意：「我還是看哭了，因為我看到周揚青有多愛他，也看到羅志祥有多可怕。」

為了洗白自己，把這些足以再度摧毀周揚青的點滴回憶，血淋淋的提現到眼前。戀愛中的點滴過往，不正是讓人放不了手的原因嗎？他就是要讓她放不下。 台灣兩性作家兩性作家喪彪柳飄飄

對於羅志祥樹立癡情形象，試圖感動人心的舉動，喪彪柳飄飄直言這卻是最讓人痛心的地方，「一個曾經背叛過你、深刻傷害過你的人，最後尋求原諒的原因，並不是因為他深刻地認識到自己的錯誤，而依舊是為了自己。」

喪彪柳飄飄分析「羅志祥7000字長文」全文：

看著羅志祥說著和周揚青之間的回憶，喪彪柳飄飄看到的卻是「說了晚安之後，男孩就拿起電話，約了昨天剛加微信的那個小模來酒店房間」、「而男孩，轉移對於女孩思念的方法，就是組織兄弟們來場多人運動會」，她建議羅志祥若是真的想洗白，就老實說出戀愛中管理時間的秘訣，「因為當『我愛你』變得另有企圖，那這段感情很明顯對你來說，就只是一場交易...」

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