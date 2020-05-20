羅志祥520發長文向周揚青道歉　眼利網民捉錯處發現「在騙人」？

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）早前被現年31歲的內地網紅舊愛周揚青（Grace）公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背住她「偷吃」出軌，當中包括與旗下女藝人有長期不正當男女關係，私生活混亂，更會進行「多人運動」等，完全顛覆了她的三觀。小豬特別於今日5月20，有「我愛你」意思的日子，在9時12分（Grace的生日是9月12日），在微博貼出一篇7000字的長文，訴說二人的戀愛故事，令事件再度成為網民的話題。

羅志祥周揚青早前分手9年情斷。（周揚青IG）

除了用文字分享他們的戀愛故事，小豬更曬出了許多兩人從未曝光的甜蜜合影，最後他也再次向周揚青道歉。不過，網民似乎沒有被他的發文感動，反而有眼利的網民開始捉錯處。其中「5月12號求求你」的一篇，小豬提到，一次說服Grace和他一起去玩過山車，他寫「男孩說：放心不會死，我會一直牽着你的手」，又貼上他們這次坐過山車的相，網民發現照片中的他，沒有牽着Grace的手，抓著的其實是座椅的把手。同時也有人表示文中的代名詞瘋狂轉換︰「你、她、男孩、女孩、我、我們」，令人看得眼花繚亂。

有網民在這張照片發現小豬沒有牽着Grace的手。（微博圖片@羅志祥）

另外，小豬的文章一出，大量網民湧到他的微博留言，紛紛表示︰「我初中就不寫這種東西了」、「你不配這個女孩」、「如果沒有出軌，看到這些所有女孩都會很感動吧，然而現在，再看這些，只會更加覺得你渣」、「真的，你退圈吧，不要再出來了，安安靜靜過你的生活，也不要傷害任何女生了」「放過她吧，哥，放過人女孩子吧」，也有人留言︰「你的戀愛，我心疼；你的文字，還愛她」、「什麼情況？舊情復燃？」等等。

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