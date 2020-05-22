【拜託了冰箱】鄭爽怕脫髮拒演新版《還珠格格》　網友批評不專業

內地女星鄭爽過去出演不少劇集都大受歡迎，就好似《微微一笑很傾城》﹑《相愛穿梭千年》﹑《一起來看流星雨》等，但幾乎都是演時裝劇居多，甚少演古裝。近日她出席綜藝節目《拜託了冰箱》時，親自解釋不演出古裝劇原因，因為她害怕戴頭套會引致脫髮，節目播出街後，她被網友抨擊，直指她非常不專業。

鄭爽怕脫髮，所以拒演新版《還珠格格》。（《拜託了冰箱》微博圖片）

因怕脫髮問題拒演《還珠格格》

鄭爽表明自己看的第一部偶像劇就是《還珠格格》，沒想到在入行之後她獲邀請出演新版《還珠格格》，可是因為怕脫髮的問題拒演：「不想演的理由很簡單，我說我頭髮，可能就本來也沒有甚麼特別厚，就演完那種戲，我說這頭髮會不會脫落得很厲害。就那個頭髮肯定會要天天勒着，然後上去盤着，包括上面頂那個東西，就是我覺得我蠻寶貝（珍惜）我自己頭髮的。」

鄭爽最想演皇后。（星聞揭秘微博圖片）

嫌紫薇古詩詞對白太多 最想演皇后

雖然沒有出演新版《還珠格格》，可是問道鄭爽最想出演那一個角色的時候，她竟然最想演皇后：「其實感覺紫薇蠻好的，然後真的好可憐。但紫薇的詞太多了，經常是古詩詞，然後小燕子其實戲太多了，而且總有進監獄的戲，想說好像不太適合我，皇后比較適合我。皇后的指甲很長啊，就是很想戴那個指甲。」還直言自己的內心就是個反派。 不少網友聽到鄭爽不想演的原因之後，都覺得她沒有職業道德，認為她怕吃苦。

鄭爽被批不專業。（《拜託了冰箱》微博圖片）