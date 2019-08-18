鄭爽或簽楊冪主攻戲劇圈？　「嘉行傳媒」集三大流量女王冇得輸

眾所周知現今許多藝人自組公司做老闆簽約其他藝人，最為人知的就非32歲的楊冪莫屬。自2014年她成立「嘉行傳媒」以來，就陸陸續續簽約了許多少男少女，就好似迪麗熱巴﹑ 張彬彬﹑高偉光﹑祝緒丹等，他們的演藝成績如今都十分亮眼，特別是迪麗熱巴不到5年時間就已經貴為一線女星，更是90後首位奪得視后寶座（金鷹獎）的女藝人，名聲早早就同老闆楊冪不相伯仲。

楊冪旗下的女藝人幾乎都是流量花旦。（楊冪微博圖片）

今年加上祝緒丹在電視劇《倚天屠龍記》中飾演周芷若爆紅關係，令她紅遍兩岸三地，名聲亦不比迪麗熱巴差，是今年新生代女星中最突出的一位之一。「嘉行傳媒」因此名聲亦更高漲，女藝人幾乎都已經是流量代表了。而近日網上更盛傳楊冪公司將招攬27歲鄭爽簽約旗下，消息一出震驚廣大網友，皆因假若成真三大頂級流量女星在同一間公司，「嘉行傳媒」的力量一定無比的大，同時網友亦擔心如此一來迪麗熱巴的資源好可能會被分薄，此事引來許多熱議。

網上瘋傳出鄭爽簽約楊冪公司成為旗下藝人。（微博圖片）

出道7年成為90後四小花旦之一

事實上鄭爽自2009年出演《一起來看流星雨》（內地版流星花園）後，就廣為人知隨即人氣急升。2011年她從北京電影學院畢業之後就簽約「天娛傳媒」成為旗下藝人，在這一段期間她陸陸續續推出許多影視作品都收視不俗，就好似《古劍奇譚》﹑《相愛穿梭千年》等，奠定她花旦地位。在2015年時她加盟真人騷《花兒與少年2》，期間她在節目中同楊洋﹑寧靜不和畫面播出，亦使她討論聲更高漲。觀眾沒有因為她同前輩吵架而不喜歡她，反而認為她直白做自己的個性更討人喜愛，又令她收穫了一批粉絲。之後她又因為各種我行我素的原因而登上熱搜，幾乎是新生代花旦中討論聲音最高一位。

或許因為個性關係，她在2015年同天娛方面正式結束合作關係後，便自組工作室繼續在圈內發展。在沒有經理人公司幫助下，她2016年接拍同楊洋合作的電視劇《微微一很傾城》，令她演藝事業更上一層樓。該電視劇在各大衛視播出收視叫好，連香港無綫（TVB）都購買劇集並於J2台播出，不時還盛傳拍第二輯，亦令她獲評為內地90後四小花旦，與楊紫﹑迪麗熱巴﹑周冬雨並列。

《微微一很傾城》令她演藝事業更上一層樓。（《微微一很傾城》微博圖片）

鄭爽戲劇圈發展大不如前

雖然近期鄭爽在綜藝節目上話題度甚高，例如她在《演員的誕生》﹑《這！就是鐵甲》﹑《女兒們的戀愛》第二季等的節目中表現均獲觀眾關注，流量指數亦毫無減少，但自2016年後，他的戲劇作品卻大不如前，話題度不能與楊紫﹑陳鈺琪﹑迪麗熱巴等人相提並論。

未知是否想在戲劇圈收復失地的關係，她今年起陸續接拍許多劇集時，外界便盛傳她將加盟現時最火紅的經紀公司「嘉行傳媒」，在楊冪的帶領下大展拳腳，因此許多網友認為假若成真，「嘉行傳媒」完全冇得輸，皆因現時的流量花旦最紅幾位都在同一間公司，完全就是無敵。網友紛紛留言：「厲害了三個流量花」﹑「三朵金花要合體」﹑「三大女頂流」。

網友擔心鄭爽會分薄迪麗熱巴資源。（視覺中國）

網友留言表示三個流量一起絕對厲害。（微博圖片）

不過亦令網友擔心如此一來會分薄迪麗熱巴的資源，皆因迪麗熱巴同鄭爽的身價在同一級別，好多時候總不能在公司投資的劇集中都是雙女主角吧（始終有第一女主角存在）！除此之外，鄭爽在時尚圈地位亦不高亦甚少有代言品牌，不難令人想像成為嘉行藝人肯定會安排在時尚圈發展，會分薄到迪麗熱巴的時尚代言品牌等機會。無論事情是真是假都好，她們三位現時絕對是內地流量最高的女星之一。